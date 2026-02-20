La oposición define este fin de semana su candidatura para Asunción

Este fin de semana, la Alianza Unidos por Asunción definirá quién será la candidata para la intendencia de Asunción. Esto se realizará mediante una encuesta, con la que se espera llegar a 1.008 casas de la capital para la elección entre la exministra de Urbanismo, Soledad Núñez, y la diputada Johanna Ortega.

El domingo, en horas de la tarde, ya se podría conocer quién será la candidata de la oposición. Si el tiempo no acompaña y no se cumple con el objetivo, esto podría pasar para el lunes y martes.

“Es una encuesta, no son urnas delivery. Se van a tomar alrededor de 1.008 casos en todo el territorio de Asunción. Para eso el territorio se va a dividir en 126 polígonos. Cada polígono tiene alrededor de 100 y cada equipo de encuestadores va a tener que tomar 8 casos de cada polígono”, explicó Maxi Urbieta, Coordinador del equipo político de Soledad Nuñez.

La encuesta se realizará de esta forma:

La muestra será de 1.008 casas

126 poligonos (cada polígono es un conjunto de 100 viviendas)

63 polígonos cada consultora encuestadora.

2 encuestadores por polígono.

4 observadores por polígono (2 de Soledad y 2 de Johanna).

8 encuestas por polígono (de 100 viviendas tienen que levantar 8 casos para pasar al otro polígono).

Con respecto a las encuestadoras que estarán trabajando, Urbieta explicó que se llegó a un acuerdo entre los equipos para que esta se unan y lleven adelante este proyecto, tanto en lo que sería territorio, como en la auditoría.

“Son dos encuestadoras. Ariel Chace por el equipo de Johanna y Leticia Alcaraz por el equipo de Soledad. En total serán 40 encuestadores, y van a tener también veedores y observadores políticos”, mencionó.

En lo que refiere a la auditoría, aclaró que va a ser 100% en tiempo real.

Por otra parte, el Comité de Resolución de Conflictos estará integrado por Esperanza Martínez, Raúl Benítez y Kattya González.