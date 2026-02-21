Misa en memoria de Tobías: sacerdote exhortó a un mayor compromiso social en la protección de los derechos de los niños

La misa en honor a Tobías Suárez fue presidida por el presbítero Pedro Celestino Britez, cura párroco de la Catedral de San Lorenzo, quien exhortó a un mayor compromiso social en la protección de los derechos de los niños.

Con profunda conmoción, vecinos y amigos se congregaron en la vía pública para honrar la memoria de Tobías Suárez. El niño perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de agua en la intersección de las calles 1º de Marzo y Tte. Molas, y posteriormente succionado por la boca de un desagüe pluvial.

Durante su homilía, el sacerdote elevó una oración por el descanso eterno de Tobías Suárez, y pidió que hechos como éste no vuelvan a repetirse. Subrayó la responsabilidad compartida de los padres y las autoridades, de la sociedad en protección a la vida y la integridad de los niños y niñas.

El sacerdote animó a la familia, y la comunidad a afrontar el dolor con fe y esperanza y agradeció la presencia de los asistentes. Asimismo, expresó su gratitud al obispo de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo, por autorizar la realización de la misa en la vía pública.

Antes de la ceremonia, los participantes realizaron una marcha que partió desde donde ocurrió la tragedia. Desde allí caminaron hasta legar al sitio de la celebración.

La Santa Misa contó con la animación del coro de la parroquia Domingo Savio. La lectura y el salmo estuvieron a cargo de los niños Fabricio Notario Ferreira, de la Capilla Santa Librada, y Azul Quiñónez, de la Capilla Santa Ana y San Joaquín. Al término de la ceremonia, los presentes elevaron globos en un gesto simbólico de despedida y en honor al cariño que guardan por Tobías Suárez.