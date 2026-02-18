Policiales
18 de febrero de 2026 - 18:44

Autopsia confirma que cuerpo hallado pertenece a Tobías Suárez

Militares colaboran en la búsqueda de Tobías Suárez, en el arroyo Tayuasapé de San Lorenzo. El niño lleva seis días desaparecido tras ser arrastrado por un fuerte raudal.
Luego de una autopsia en la morgue judicial, el forense Pablo Lemir detalló que el cuerpo hallado hoy en el arroyo Tayuasapé corresponde al pequeño Tobías Suárez. La confirmación se da mediante odontología y antropología forense.

Por ABC Color

Este miércoles se localizó un cuerpo en zona del arroyo Tayuasapé de San Lorenzo en el marco de la búsqueda de Tobías Suárez, quien había sido arrastrado por el raudal el viernes 13 de febrero pasado.

Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados a la morgue judicial y luego de una autopsia, el doctor Pablo Lemir, forense, confirmó que se trata del niño que estaba desaparecido.

De igual manera esto fue “desde el punto de vista científico” mediante odontología y antropología forense al coincidir la edad y estructura dental del niño.

Lea más: Padre reconoció el cuerpo de Tobías Suárez, según abogado

Asimismo, precisó que lo referente a las huellas dactilares, las muestras deben ser enviadas a Argentina, ya que el pequeño nació en ese país.

Noticia en desarrollo.

