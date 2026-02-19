Video: dolor y reclamo por justicia en el último adiós a Tobías Suárez

El velatorio y posterior sepelio de Tobías Suárez se realizó en la ciudad de Capiatá. Tobías falleció el viernes 13 de febrero al ser succionado por un desagüe pluvial en el barrio Tayasuapé de San Lorenzo. Allegados cuestionan la falta de señalización y el incumplimiento de las especificaciones técnicas en la obra ejecutada por la empresa responsable.

El último adiós a Tobías Suárez fue en medio de escenas de profundo dolor y conmoción. Los presentes llevaron globos y flores blancas, y muchos fueron vestidos también de ese color.

La gente acompañó el cortejo fúnebre y participaron del emotivo responso, que estuvo acompañado por músicas cristianas y oraciones por el descanso eterno del niño y el pedido de fortaleza para sus familiares.

Tobías perdió la vida el viernes 13 de febrero, cuando fue arrastrado por el raudal durante una intensa lluvia y posteriormente succionado por la boca de un desagüe pluvial en el barrio Tayasuapé de San Lorenzo.

Su cuerpo fue localizado tras seis días de búsqueda ininterrumpida por agua, tierra y aire, en la que participaron bomberos voluntarios, policías, militares y vecinos.

El hecho generó indignación en la comunidad, ya que el menor cayó en uno de los tubos de desagüe instalados sobre la calle 1º de Marzo por la Constructora Pereira Thalmann S.R.L. Según denunciaron allegados y vecinos, la empresa habría incumplido las especificaciones técnicas establecidas en la base de pliegos y condiciones al no colocar señalizaciones ni pasarelas adecuadas para el tránsito peatonal, lo que habría contribuido a la tragedia.

Mientras la familia atraviesa el duelo, el caso reaviva el debate sobre los controles en obras públicas y la responsabilidad de las empresas contratistas en la seguridad de la ciudadanía.