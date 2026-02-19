Fiscal no descarta imputar por homicidio culposo en caso Tobías

El cuerpo del niño Tobías Suárez fue hallado ayer, tras varios días de intensa búsqueda, luego de haber sido arrastrado por el raudal en una zona de obras pluviales en la ciudad de San Lorenzo.

El fiscal Éver García señaló que la investigación se centra ahora en determinar si existió responsabilidad de alguna de las partes involucradas en el hecho, ya sea de autoridades municipales, de la empresa constructora a cargo de la obra o de los padres del menor.

Explicó que especialistas en obras civiles y arquitectura designados por la Fiscalía realizaron un relevamiento de evidencias en la zona de construcción y que dichos elementos serán cotejados con el informe presentado por la Comuna.

No descarta homicidio culposo

En ese sentido, destacó que, en caso de confirmarse negligencia en las medidas de seguridad de la obra, podría formularse una imputación por homicidio doloso y actividades peligrosas en la construcción.

Subrayó que para avanzar en esa dirección resulta “indispensable” contar con el resultado del análisis técnico que llevarán adelante los especialistas en obras civiles y arquitectura que trabajan para la Fiscalía.

“Cuando hablamos que podemos probar la existencia de algún tipo de negligencia, se podría hablar de algún tipo penal de homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción”, declaró.

Imputación al padre, en evaluación

Respecto al padre del menor, Reinaldo Suárez, el fiscal manifestó que, ante el dolor provocado por el hallazgo del cuerpo y la confirmación del fallecimiento, considera que no es el momento adecuado para avanzar con una imputación por violación del deber de cuidado.

“En relación al padre, se habla de una violación del deber del cuidado pero, para mí, no es prudente una imputación”, dijo.

No obstante, no descartó que eventualmente pueda imputarlo, aunque remarcó que por ahora “no está en mi ánimo eso”.

Luego de una autopsia en la morgue judicial, el forense Pablo Lemir confirmó que el cuerpo hallado en la tarde de ayer en el arroyo Tayasuapé corresponde a Tobías.