Tras el apagón nacional, el IPS normaliza el suministro eléctrico en su Hospital Central

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó este sábado que quedó completamente restablecido el suministro de energía eléctrica en su Hospital Central, luego de los inconvenientes generados por el apagón nacional registrado el miércoles pasado.

De acuerdo con datos proporcionados por la previsional, el Departamento de Mantenimiento del Hospital Central finalizó las tareas de recalado y sustitución de llaves termomagnéticas en la línea que resultó afectada durante el corte masivo de energía.

Las labores permitieron normalizar el suministro en sectores como Informática, Resonancia Magnética, Tomografía, la sala de máquinas de Nefrología, Terapia Endovascular y el Albergue de Terapia.

El restablecimiento total se concretó a las 14:40 de ayer, según el reporte institucional dado a conocer este sábado.

Apagón: IPS, uno de los más afectados

El Hospital Central del IPS fue uno de los más afectados por el apagón nacional, ya que este causó un principio de incendio.

Cirugías fueron reprogramadas, pacientes formaron largas filas en farmacia, se reportan retrasos en el sector de imágenes y el el sistema operativo quedó con fallas.