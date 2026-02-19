IPS, tras el apagón: ¿habrá consultas y qué servicios siguen afectados?

El doctor Édgar Ortega, director médico del Instituto de Previsión Social (IPS) explicó que el principio de incendio de ayer se habría generado por el sobrecalentamiento de los cables en el subsuelo, a consecuencia del apagón nacional. “Allí estaban equipos informáticos que cumplen la función de estabilizadores de energía, data center y otros dispositivos”, agregó.

Destacó que los bomberos del Hospital Central y también voluntarios que acudieron al llamado controlaron rápidamente la situación, pero que todavían no lograron restablecer todo el servicio. Explicó que si bien la energía eléctrica ya fue restablecida en su totalidad, todavía el equipo de mantenimiento trabaja para el cambio de los conductores averiados.

“Por eso el sistema informático está inoperativo”, precisó. Señaló que ayer confirmaron las 1.500 consultas que deben realizarse hoy en el Hospital Central y que los pacientes solo deben acudir a ventanilla para que se les indique donde será su consulta.

“Estamos trabajando con un mecanismo de contingencia que sigue funcionando, con ligeros inconvenientes”, añadió. También detalló que en farmacia están haciendo un trabajo manual, para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos.

Cirugías reprogramadas y estudios con retrasos

En otro momento, el doctor aseguró que las cirugías de emergencia están garantizadas, pero tienen solamente dos camas. Por ese motivo, anoche tuvieron que derivar a dos pacientes hasta el Hospital Ingavi.

“Las cirugías de emergencia están garantizadas. Tenemos 23 cirugías reprogramadas para esta tarde y mañana. De acuerdo a como se vaya presentando la situación iremos subsanando. Solamente se ve afectado el área de adultos”, detalló.

El doctor Ortega agregó que también el sector de imágenes se ve afectado. “Los pacientes están esperando para hacerse, pero con atrasos. Tenemos de forma portátil la placa radiográfica”, señaló en ABC TV.

Finalmente, pidió calma y paciencia a los asegurados y garantizó que todos los directores médicos están “con las puertas abiertas” para subsanar los inconvenientes que puedan seguir generándose.

Otros hospitales también están afectados

En un comunicado emitido esta mañana, el IPS informó que la atención se realiza de forma manual en el Hospital Central, el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) y el Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI).

El IPS indicó que también operan bajo contingencia el Hospital Geriátrico “Gerardo Buongermini” y la Clínica Periférica Nanawa.