Año lectivo 2026 arranca en San Pedro entre reclamos por infraestructura y conflictos por “Hambre Cero”

La educación en el segundo departamento vuelve a iniciar clases atravesada por precariedades estructurales que, según denuncian comunidades educativas, se repiten año tras año.

En el distrito de Tacuatí, la Escuela San Antonio enfrenta una situación crítica. En octubre del año pasado, un temporal destruyó un pabellón de la institución y, pese a los reiterados reclamos y gestiones realizadas por docentes y padres, hasta la fecha no se concretaron las reparaciones.

Durante el cierre del ciclo anterior, los estudiantes desarrollaron clases bajo árboles y carpas improvisadas. Incluso la comunidad viajó para gestionar un toldo que funcione como aula móvil, pero las altas temperaturas hicieron inviable continuar en esas condiciones.

Actualmente, la institución no cuenta con aulas adecuadas, ni espacios para dirección o secretaría. Allí asisten alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado, y el panorama para este nuevo año no presenta mejoras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Escuela y unidad de salud siguen esperando asistencia tras el último temporal en Tacuatí

Hambre Cero y disputas políticas

A la problemática edilicia se suma el conflicto generado en torno al programa Hambre Cero. En distritos como Tacuatí y San Pedro de Ycuamandyyú, especialmente en zonas rurales, surgieron reclamos por la designación y desvinculación de cocineras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sectores denuncian que, en el marco de la puja política interna del Partido Colorado, los contratos estarían siendo utilizados como mecanismo de presión o para favorecer a determinados grupos.

En algunos casos, comunidades educativas advierten que podrían no recibir insumos del programa y no descartan medidas más drásticas, incluso el cierre temporal de instituciones.

Desde la Gobernación, en tanto, emitieron un comunicado señalando que la institución administra el programa, pero que la contratación del personal corresponde a las empresas proveedoras.

Un inicio marcado por la incertidumbre

En un año electoral, los conflictos políticos vuelven a impactar en el sistema educativo, mientras las comunidades reclaman soluciones estructurales y condiciones dignas para el desarrollo de clases.

En medio de esta crisis, miles de estudiantes regresan a las aulas —o a los espacios improvisados— en un departamento donde la educación sigue esperando respuestas concretas.