Arranca hoy la jornada para definir al candidato único de la oposición en Santa Rosa del Aguaray

La actividad comenzóa las 07:00 con el sorteo de las zonas que recorrerán los equipos encargados de visitar los domicilios. Los organizadores estiman que los resultados podrían conocerse antes del mediodía.

El mecanismo consiste en recorrer las casas, asignando un voto por vivienda, sin importar la cantidad de integrantes del hogar. En total, se contemplan 43 comunidades en la zona urbana, de las cuales serán seleccionadas 31 para el operativo, conformando igual número de equipos “delivery”. Cada responsable deberá recolectar 30 votos. En la zona rural, serán encuestadas cinco comunidades.

La iniciativa apunta a evitar divisiones internas y garantizar que la oposición llegue unificada a la contienda electoral.

Lea más: Concluye hoy encuesta para elegir a Johanna o Sole Núñez para la Capital

Los precandidatos en pugna

Los dirigentes que aceptaron someterse a la consulta son: Pedro Caballero, por el movimiento “Yo Creo”, Ernesto Benítez, por “Convergencia Popular Socialista”, Francisco Lezcano, por el movimiento Frente Radical del Partido Liberal, Francisco Ramírez, por el movimiento Nuevo Liberalismo, Víctor Sanguina, por Cruzada Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, surge una alternativa independiente con el movimiento “Juntos por Santa Rosa”, que lanzó oficialmente la candidatura de la doctora Rossana Oviedo a la Intendencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuerte pulseada colorada

En paralelo, el Partido Colorado despliega una intensa campaña en la ciudad. El empresario turístico y actual concejal Pedro Cabañas, del equipo del ministro de Agricultura Carlos Giménez, impulsa su postulación.

Por su parte, la actual intendenta Silvia Trubger buscará su reelección con el respaldo del gobernador Freddy D’Ecclesiis y anoche lanzó oficialmente su candidatura, durante un acto en la plaza municipal con acceso libre y concierto de un artista internacional.

También se postula como precandidato colorado Alcides Ramírez, cercano al dirigente Arnoldo Wiens.

El panorama político en Santa Rosa del Aguaray se presenta altamente competitivo, con una oposición que apuesta a la unidad mediante un mecanismo inédito y un oficialismo que fortalece su presencia territorial en plena campaña.