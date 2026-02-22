Concluye hoy encuesta para elegir a Johanna o Sole Núñez para la Capital

Trascendió que Soledad Núñez eligió a la encuestadora de Leticia Alcaraz mientras que otra precandidata, Johanna Ortega, a Ariel Chase. Ambos equipos acordaron trabajar en conjunto y cada encuestador presencial tendrá dos veedores durante su función.

En total serán 40 encuestadores y cada muestra será grabada y contará con una auditoría “100% en tiempo real”.

Para la tarea, el territorio asunceno dividió en 126 polígonos y cada polígono tiene alrededor de 100, por lo que cada equipo de encuestadores va a tener que tomar ocho casos de cada polígono.

En caso de conflictos se crearon dos equipos de articuladores. Por el lado de Johanna Ortega está la senadora Esperanza Martínez; el titular del Partido País Solidario, Edgar Segovia, y el diputado opositor Raúl Benítez.

Por el lado de Soledad Núñez está el senador Rafael Filizzola (PDP), Maximiliano Urbieta y el concejal liberal Félix Ayala.

Caos, abandono y anarquía

En la víspera, la precandidata a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez, repudió que la Capital sufra un total abandono, caos y anarquía. Destacó la madurez de la unidad opositora y señaló que el verdadero adversario llegará en las elecciones municipales del 7 de octubre. Hizo estas declaraciones al inicio de la jornada y la salida de los encuestadores.

Núñez lanzó su mensaje a la ciudadanía en su puesto de comando, la sede del Partido Patria Querida (PPQ), acompañada por concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y referentes del Partido Democrático Progresista (PDP), entre otros. El gran ausente fue el cuestionado concejal liberal Augusto Wagner.

La precandidata es exvocera de la ONG “Un techo para mi país”, exministra de la Vivienda durante la presidencia de Horacio Cartes, de octubre de 2014 a 2018, y fue dupla de Efraín Alegre (PLRA) en las elecciones presidenciales de 2023.

Sostuvo que este proyecto opositor debe permitir a la oposición enfrentar “al viejo modelo que nos trajo hasta acá, a ese modelo perimido de la corrupción, de la mala administración, de la negligencia administrativa”.

Apuntó que dicho modelo ha dejado Asunción en el abandono, en el caos y en una anarquía “que tanto nos duele a todos los capitalinos”.

Dijo esto en alusión a la administración de Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC), intendente del 2020 al 2025, cuya gestión fue intervenida y obligado a renunciar con denuncias de presunto desvío de fondos y obras fantasmas. Actualmente “Nenecho” Rodríguez está acusado por la Fiscalía por el caso “detergentes de oro”.

Adversario en octubre

La ganadora de la encuesta se enfrentará el 4 de octubre al que gane la interna colorada del 7 de junio. Los principales precandidatos de la ANR son el titular del Comité Olímpico, Camilo Pérez (HC); el diputado Daniel Centurión (Añetete) y el senador y exintendente Arnaldo Samaniego (Causa Republicana).