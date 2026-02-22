Familiares de secuestrado nunca recibieron amenazas de grupos criminales

Familiares de Almir de Brum (32) confirmaron a la Policía Nacional que nunca recibieron amenazas ni tuvieron inconvenientes con organizaciones criminales que operan en la zona. El joven fue secuestrado el sábado en horas de la tarde, mientras realizaba trabajos de cosecha de trigo en una propiedad ubicada en la franja limítrofe entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú.

Según el jefe de Prevención y Seguridad de Canindeyú, comisario Mario Pérez, el padre del ahora secuestrado manifestó que su hijo no respondía a las llamadas de su teléfono celular, lo que generó preocupación inmediata. Ante esa situación, solicitó acompañamiento policial para ingresar hasta el lugar donde el joven se encontraba trabajando.

Al llegar a la propiedad, se confirmó la desaparición.

De acuerdo con datos preliminares, existe una alta probabilidad de que el hecho haya sido perpetrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), atendiendo las características del caso y a evidencias halladas en el sitio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional se encuentran abocados a la investigación, con el objetivo de dar con el paradero del trabajador rural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Policía sospecha que sojero brasiguayo y su empleado fueron atacado por varias personas

En paralelo, la Policía Nacional mantiene un amplio despliegue en la zona, con controles en principales rutas y caminos rurales, además de resguardo permanente en la vivienda de la familia, a fin de obtener cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho.

Hasta el momento no se tienen datos concretos sobre el paradero de Almir de Brum, mientras crece la incertidumbre en la zona norte del país.