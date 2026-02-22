Más de 30 detenidos en el marco del superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia

En total, 33 personas fueron detenidas y muchas más fueron demoradas por agentes de la Policía Nacional durante el operativo Py’aguapy, en el marco de la disputa del superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, que se realizó ayer en la Nueva Olla de Barrio Obrero.

Seis personas, entre ellas, tres aficionados de Cerro Porteño y tres de Olimpia, fueron aprehendidas por portar supuesta marihuana y cocaína, sustancias que le fueron requisadas.

Se trata los hinchas de Cerro Porteño:

Walter Rene Duarte Fernández (33) de Tablada Nueva, Asunción, quien portaba 2,4 gramos de supuesta marihiuana.

Matias Nahue Casu Rolón (27) de Barrio Obrero , Asunción, quien portaba 1,5 gramos de supuesta marihuana.

Hugo César Melgarejo Benítez (18), quien portaba 2,7 gramos de supuesta marihuana.

Los hinchas de Olimpia detenidos por portar supuesta marihuana y cocaína son:

Roque Gabriel González , de nacionalidad Argentina

Hugo Arsenio Centurión Villar

Juan Manuel Troche Martínez

Agresión a policías

Según el informe, tres personas fueron detenidas por perturbación a la paz pública y agresión al personal policial.

Se trata de:

Pedro Pablo Paredez Ojeda (21), con antecedentes de hurto agravado y exposición al peligro del tránsito terrestre.

Rolando Samuel González Diazdosiz (39).

Junior Ernesto Almada Flecha (26).

La víctima de agresión fue el suboficial Marcos Javier Marecos Zarza (40), del Departamento Judicial, quien quedó con una herida en la cabeza producida por una piedra.

También fueron detenidas 18 personas más por incidentes que se registraron tras el final del partido.

“18 personas fueron trasladadas a esta comisaría (Comisaría 4ta de Asunción) por perturbación a las fuerzas públicas que realizaron incidentes alrededor del estadio. Durante la la salida del estadio, sobre 5ta avenida generalmente se estacionan todos los buses y al estar en esa zona y querer subir a sus buses, se inició un incidente entre los aficionados del club Cerro Porteño. Tuvo que intervenir el personal antidisturbio para poder contener esa situación y un personal policial fue agredido por estos mal llamados barrabrava”, detalló el comisario Pablo Insfrán, jefe de la comisaría 4ta de Asunción.

Detenidos por tener armas y petardos

Son seis los hinchas de Cerro Porteño que fueron detenidos por portar bombas y otros elementos prohibidos, según la ley de prevención en eventos deportivos.

Entre las evidencias incautadas, los intervinientes encontraron una bomba de estruendo conocida popularmente como cebollón. Uno de los detenidos tenía consigo seis de estas bombas y dos de las conocidas como doce por uno.

Matías Nicolás Freanco Sanches (26) fue detenido con una pistola de la marca Llama, calibre 380, de color plateado, con siete cartuchos sin percutir.

Seis personas identificadas como cuidacoches también fueron demorados por la Policía Nacional. Se trata de:

Iser Ramon Aguilera Franco .

Edgar Javier Rodríguez Corvalan , con antecedentes por robo y hurto agravado.

Demian Martínez Noguera .

Angel Gabriel Alfonso Cabrera , con antecedentes por incumplimiento del deber legal alimentario.

Amado Cuyer Toledo , con antecedentes por robo.

Eliodoro González Peralta.

Demorados por alcotest e inspecciones

En total, fueron demorados 17 hinchas de Cerro Porteño por dar positivo a la prueba de alcotest. Por parte de Olimpia, fueron ocho los demorados tras realizarse la prueba y dar positivo.

Además, 50 personas fueron verificadas en un omnibus en el que iban aficionados de Cerro Porteño, en el que los agentes encontraron bombas de estruendo y supuesta marihuana.

Fueron 35 los buses que transportaban a hinchas de Cerro Porteño que fueron verificados por la policía, mientras que los de Olimpia fueron nueve vehículos.