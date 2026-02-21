Cerro Porteño vs. Olimpia: Primer Superclásico del año en vivo

El conjunto dirigido por Jorge Bava llega con la urgencia de sacudirse el polvo tras la caída 2-0 sufrida ante Nacional en la ronda anterior. El vigente campeón de Liga y actual dueño de la Supercopa Paraguay 2025 no atraviesa su mejor momento en la tabla, donde actualmente ocupa el séptimo lugar con 8 unidades. Un triunfo es vital para recortar la distancia de 5 puntos que lo separa de la Academia, líder que viene de igualar 1-1 frente a Sportivo Ameliano.

Para los comandados por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, este duelo representa la oportunidad dorada de recuperar el trono. El Franjeado, que viene de un empate sin goles ante Rubio Ñu, se sitúa en la cuarta posición con 11 puntos, a solo dos de la cima. En caso de conquistar Barrio Obrero, Olimpia escalará automáticamente al primer puesto de la clasificación. Este resultado sería el envión anímico ideal para encarar su siguiente gran desafío: el clásico blanco y negro frente a Libertad, programado para este miércoles 25.

Cerro Porteño vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Olimpia pone rumbo a Barrio Obrero para el duelo ante Cerro Porteño

En medio de un clima de máxima expectación, el ómnibus de Olimpia abandonó la Villa Olimpia para dirigirse a Barrio Obrero. Con el objetivo de asaltar La Nueva Olla y arrebatarle los tres puntos a su eterno rival en su propia casa, el plantel dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez inicia el trayecto hacia un Superclásico que podría depositarlos en lo más alto de la tabla del Apertura. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

15:46 Ariel Insfrán confirma el equipo de Olimpia para el Clásico

Con la información confirmada desde el campamento franjeado por el cronista de ABC Cardinal, Ariel Insfrán, el entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez anuncia al uruguayo Gastón Olveira en el arco, liderando una línea defensiva que presenta a Raúl Cáceres y Mateo Gamarra en los laterales, mientras que la zona central estará compuesta por la dupla de Juan Ángel Vera y Bryan Bentaberry. En el medio, el capitán Richard Ortiz será el eje del equilibrio y la experiencia, acompañado por el despliegue de Alex Franco y Juan Fernando Alfaro. Para el frente de ataque, la apuesta por la potencia de Adrián Alcaraz como referencia de área estará flanqueada por Fernando Cardozo y Hugo Quintana. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:58 Rodney Redes: “Desde chico soñé jugar clásicos y fui más allá, pude marcar”

Recientemente fichado por la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el extremo Rodney Redes habló con el Cardinal Deportivo sobre su reciente etapa en Olimpia. El futbolista repasó sus vivencias en los duelos de máxima rivalidad ante Cerro Porteño, dejando sus impresiones sobre lo que significa disputar el partido más importante del fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:51 Blindaje total en Barrio Obrero para el Clásico

El comisario Juan Agüero, responsable del despliegue preventivo, brindó detalles sobre el riguroso operativo de seguridad que rodea a La Nueva Olla. Con el objetivo de garantizar una fiesta deportiva en paz, el jefe policial explicó cómo se distribuirán los anillos de control y las restricciones de acceso en las inmediaciones del estadio para el choque entre Cerro Porteño y Olimpia. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:30 El pálpito de un conocedor: Pablo Zeballos apuesta por el Franjeado

En la previa del choque más esperado del fútbol paraguayo, una voz autorizada en materia de goles y clásicos alzó la voz. Pablo Zeballos, exdelantero de ambas instituciones pero identificado históricamente con la franja, no anduvo con rodeos al ser consultado sobre el desenlace del duelo en La Nueva Olla. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

“Gana Olimpia 2 a 1”, sentenció “PZ10” con total seguridad. El atacante, que supo amargar a porteros en ambos bandos, justificó su pálpito basándose en el presente de los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

14:15 Cerro Porteño y Olimpia disputan el primer clásico de la temporada

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Decano juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce David Ojeda con VAR de Carlos Paul Benítez.

14:00 Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy el primer superclásico del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

13:45 Richard Ortiz: “Es lindo jugar en La Olla, hace cuatro años que no nos ganan allí”

En la antesala de un nuevo superclásico del fútbol paraguayo, el ambiente en Para Uno es de máxima concentración. El capitán de Olimpia, Richard Ortiz, se prepara para agigantar su leyenda en los duelos tradicionales, liderando un mediocampo que compartirá con Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana. Con 48 clásicos a cuestas, el referente decano analizó lo que significa este partido y la oportunidad de recuperar el liderato en Barrio Obrero.

13:30 Cerro Porteño vs. Olimpia: David Ojeda, el árbitro del superclásico

David Ojeda es el árbitro designado del superclásico Cerro Porteño vs. Olimpia.

13:15 Iturbe respalda a Vegetti: “Si se le da la posibilidad de hacer un gol, no lo van a parar más”

El “Pirata”, llamado a ser la carta de gol que le faltaba al Supercampeón, atraviesa un proceso de adaptación que se refleja en sus estadísticas: un solo tanto —de penal— en sus primeros cinco encuentros. En la previa del Superclásico, Juan Manuel Iturbe salió en defensa de su compañero, analizó las dificultades del fútbol paraguayo y asumió la responsabilidad que tienen los extremos en la sequía goleadora del argentino.

13:00 Iturbe y el enojo del hincha: “Es normal, ellos esperan mucho de nosotros”

En la antesala del Superclásico del fútbol paraguayo, Juan Manuel Iturbe, uno de los referentes de Cerro Porteño, analizó el presente del equipo, que busca reencontrar su mejor versión, tras la reciente derrota ante Nacional, justo antes de enfrentar a Olimpia. El atacante azulgrana no esquivó el bulto ante el malestar de la afición y desmintió que el plantel se encuentre relajado.

12:45 Juan Iturbe: “En la semana de Clásico creo que siempre hay que dar un plus más”

El delantero de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, habló hoy en la previa del esperado duelo ante Olimpia. Tras superar una lesión que lo marginó de las últimas dos jornadas del torneo Apertura, el referente azulgrana analizó el presente del equipo, la adaptación de los refuerzos y la “linda presión” que significa defender la localía en La Nueva Olla.

12:30 Olimpia recibirá un monto por el fichaje de Adam Bareiro a Boca Juniors

Boca Juniors logró concretar el fichaje del delantero paraguayo Adam Fernando Bareiro Gamarra (29 años). Según reportan diversos medios brasileños y argentinos, el club argentino alcanzó un acuerdo total con Fortaleza para la adquisición del 100 % de los derechos federativos del atacante.

12:15 Alerta en Barrio Obrero: Cerro Porteño llega diezmado al Superclásico

Cerro Porteño ajusta los últimos detalles para el primer duelo ante Olimpia de este 2026, programado para este sábado a las 18:30 en La Nueva Olla. Sin embargo, la preparación del “Ciclón” se ha visto sacudida por una seguidilla de complicaciones médicas que ponen en duda la estructura del once inicial y encienden las alarmas en el cuerpo técnico, sobre todo con la lesión de su capitán.

12:00 Cerro Porteño: Riveros, necesaria inclusión

Blas Riveros llegaría con lo justo en Cerro Porteño al clásico del sábado contra Olimpia, aunque no se encuentra en la plenitud de sus medios físicos. El primer choque de la temporada entre los grandes será en la Nueva Olla, a las 18:30.

11:45 Panorama despejado en Olimpia

En Olimpia existe una duda a ser disipada por el técnico Pablo Sánchez para el clásico del sábado contra Cerro Porteño, a cumplirse en la Nueva Olla, a las 18:30. El panorama franjeado se encuentra despejado.

11:30 Alerta Cerro para el clásico vs. Olimpia: Blas Riveros no está...

Cerro Porteño tiene encendida las alarmas para el primer superclásico de la temporada 2026.

11:15 Los 11 que probó Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para el superclásico vs. Cerro

Olimpia entrenó esta mañana en la Villa y Pablo ‘Vitamina’ Sánchez alineó una formación pensando en el superclásico ante Cerro Porteño.