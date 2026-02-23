Bello, el peor intendente de Latinoamérica, según ranking

Luis Bello (ANR-cartista), actual intendente de Asunción, ha sido designado como el líder municipal peor calificado entre las capitales de Latinoamérica. Esta distinción negativa surge del último estudio realizado por CB Global Data, una consultora y encuestadora de origen argentino.

Según el reporte publicado en febrero de 2026, el jefe comunal enfrenta una masiva ola de descontento popular. Los datos indican que 7 de cada 10 ciudadanos reprueban su gestión. En tanto, apenas el 20% de los ciudadanos la aprueban.

La firma responsable del estudio, CB Global Data, es una organización especializada en medir la opinión pública y la imagen política. Sus rankings son periódicos y se centran en evaluar el desempeño de mandatarios e intendentes en toda la región.

Seis meses como intendente

Luis Bello asumió el ejecutivo municipal de Asunción el 27 de agosto de 2025, tras la renuncia de su predecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista).

Como concejal y presidente de la Junta Municipal de Asunción, Bello integró la mayoría que avaló los balances municipales correspondientes a los ejercicios fiscales de 2023 y 2024, pese a que ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los G. 500.000 millones de los bonos.

Su llegada a la Intendencia se produjo tras la salida de Rodríguez, quien renunció el 22 de agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe del interventor, Carlos Pereira.