Inteligencia militar afirma que en la zona del secuestro también operan otras organizaciones criminales

El comandante de inteligencia militar, coronel Carlos Cascos, manifestó que si bien en el lugar fue hallado un escrito en el que supuestamente el grupo criminal se adjudica el secuestro, las investigaciones siguen en curso y no existe aún una confirmación oficial sobre la autoría.

No obstante, indicó que los organismos de inteligencia manejan información de que desde hace un tiempo miembros de este grupo estarían operando en el departamento de Canindeyú, específicamente en la zona de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. Por ello, no se descarta una alta probabilidad de que el secuestro esté vinculado al EPP.

El jefe militar precisó que continúan los trabajos de búsqueda y rastrillaje en el sector, aunque evitó brindar detalles sobre los procedimientos previstos para este lunes, con el fin de no entorpecer la investigación.

Asimismo, comentó que dialogó con los familiares del joven, quienes reiteraron que nunca recibieron amenazas ni tuvieron conflictos con grupos criminales. Afirmaron que la comunidad se caracteriza por ser tranquila, conformada por trabajadores rurales que se conocen entre sí, y donde —según señalaron— nunca se habían registrado hechos de esta naturaleza.

Hasta el momento no existe señal de vida de Almir de Brum y su paradero continúa siendo incierto, mientras prosiguen los operativos en la zona.