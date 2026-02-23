Itapúa: Inician clases con riesgo de desplome de techo en un colegio de Coronel Bogado

El director del Colegio Nacional Curuñai, del distrito de Coronel Bogado, Jorge Ramírez, reiteró el pedido que vienen realizando desde hace cinco años ante la necesidad de reparar espacios de la institución. En específico, serían la dirección y la biblioteca los que presentan daños estructurales.

Los docentes temen un posible desplome del techo de la dirección, en especial atendiendo el alto grado de deterioro. Entretanto, la biblioteca presenta varias filtraciones en el techo, según describieron.

El director manifestó que todavía no han recibido respuesta de las autoridades y que esperan una solución pronta.

El colegio del área rural alberga a más de 100 matriculados de la compañía, que se encuentra a 22 km del microcentro de Coronel Bogado. Estudian jóvenes desde el séptimo grado hasta el tercer año de la media.

Temen desplome

Ramírez explicó que normalmente no le otorgan la debida relevancia a sus pedidos, debido a que se trata de un área administrativa. No obstante, en el recinto se encuentran los documentos y el patrimonio de la institución.

Además, la oficina es un sitio en el que concurren docentes y estudiantes, quienes podrían ser víctimas o resultar lesionados si ocurre un accidente con la infraestructura.

“Cada año solicitamos en microplanificación; hemos recibido otras obras, como la refacción de un pabellón que acondicionaron para que sea comedor y una cancha de pista, pero este pedido no lo atendieron hasta ahora”, manifestó.