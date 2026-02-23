Nacionales
23 de febrero de 2026

Itapúa: Inician clases con riesgo de desplome de techo en un colegio de Coronel Bogado

Temen posible desplome de techo de la dirección del Colegio Nacional Curuñai.Sergio González

La comunidad educativa del Colegio Nacional Curuñai, de la ciudad de Coronel Oviedo, solicita a las autoridades atención urgente ante el riesgo de desplome de la dirección, así como por las filtraciones que se registran en las bibliotecas de la institución. El director refirió que realizan el pedido desde hace cinco años sin obtener respuesta concreta y que la situación edilicia empeora cada vez más.

Por Sergio González

El director del Colegio Nacional Curuñai, del distrito de Coronel Bogado, Jorge Ramírez, reiteró el pedido que vienen realizando desde hace cinco años ante la necesidad de reparar espacios de la institución. En específico, serían la dirección y la biblioteca los que presentan daños estructurales.

Los docentes temen un posible desplome del techo de la dirección, en especial atendiendo el alto grado de deterioro. Entretanto, la biblioteca presenta varias filtraciones en el techo, según describieron.

El director manifestó que todavía no han recibido respuesta de las autoridades y que esperan una solución pronta.

La estructura se encuentra desgastada y tendría más de 20 años sin reparaciones.

El colegio del área rural alberga a más de 100 matriculados de la compañía, que se encuentra a 22 km del microcentro de Coronel Bogado. Estudian jóvenes desde el séptimo grado hasta el tercer año de la media.

Las principales afectaciones se evidencian en el techo y paredes, que también tienen filtraciones.

Temen desplome

Ramírez explicó que normalmente no le otorgan la debida relevancia a sus pedidos, debido a que se trata de un área administrativa. No obstante, en el recinto se encuentran los documentos y el patrimonio de la institución.

Colegio Nacional Curuñai de Coronel Bogado.

Además, la oficina es un sitio en el que concurren docentes y estudiantes, quienes podrían ser víctimas o resultar lesionados si ocurre un accidente con la infraestructura.

“Cada año solicitamos en microplanificación; hemos recibido otras obras, como la refacción de un pabellón que acondicionaron para que sea comedor y una cancha de pista, pero este pedido no lo atendieron hasta ahora”, manifestó.