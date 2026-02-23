Óscar Boidanich va a juicio por presunto encubrimiento a Messer

El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, afrontará juicio por la supuesta comisión de lavado de dinero (artículo 196) y frustración de la persecución y ejecución penal (artículo 292), en calidad de coautoría, así lo determinó este lunes de manera oral el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia. Es por presuntamente retardar un informe relacionado a Darío Messer.

Por otra parte, el magistrado decretó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año a favor de la exdirectora general de Análisis Financiero, Raquel Concepción Cuevas Arzamendia, y de la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi González, quienes admitieron la comisión de los hechos y por ende, deberán cumplir las reglas impuestas por el juzgado en ese periodo.

Todo esto tras finalizar la audiencia preliminar que inició la semana pasada y en la que, el Ministerio Público representado por los agentes Francisco Cabrera y Jorge Arce, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), se ratificaron en su acusación.

Tanto Boidanich como Cuevas y Parodi fueron acusados por la Fiscalía el 11 de junio de 2025, por presuntamente retardar un informe de inteligencia sobre existencia de hechos relacionados al lavado de activos, postergando así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal contra Darío Messer que habría ocasionado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

Acusación fiscal dejó al descubierto encubrimiento de Messer por Óscar Boidanich

De acuerdo con el relato hecho por la Fiscalía, dejó al descubierto al extitular del ente antilavado, que depende en forma directa de la Presidencia de la República, es decir, entonces de Horacio Cartes.

El cronograma fiscal de fechas claves arranca con el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del Banco Continental, en 2016. No obstante, hace mención a otro ROS enviado por el BNF ya en 2015.

En las diferentes fechas, el papel de Boidanich fue clave, atendiendo que –según la Fiscalía– siempre estaba al tanto de los acontecimientos. Incluso, se encargó de responder el 31 de octubre de 2016 al mismo Messer una nota, pocos días después de abrir la investigación en su contra.

Una vez terminado el análisis, Boidanich se habría encargado de cajonearlo por cuatro meses. Y recién –de acuerdo al relatorio fiscal–, tras la publicación de ABC de los antecedentes de Messer, corrió el 17 de abril de 2018 a entregar el informe al Ministerio Público.

Sin embargo, lo hizo borrando previamente datos sobre la “cercanía” de Messer con Cartes, entonces “jefe” directo de Boidanich.

Brasil informó que Messer era investigado

De acuerdo con lo que se expone también en la acusación del Ministerio Público, según un comunicado por la Unidad Interna Financiera de Brasil, Darío Messer era investigado por lavado de dinero y otros crímenes en el vecino país, lo que habilitaba a solicitar el comiso de sus bienes.

“En nuestra legislación penal, para la aplicación del comiso autónomo, se requiere como requisito la existencia de un hecho antijurídico, no está supeditada a una condena del autor, el juicio se realiza sobre la cosa, por lo que puede ser aplicada a los objetos o los beneficios obtenidos ilícitamente, motivo por el cual, los acusados retardaron la comunicación del informe de inteligencia al Ministerio Público”, cuestionan los fiscales acusadores.

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción puntualizan también que “la norma no requiere el conocimiento pormenorizado de que existe un delito previo, sino esencialmente que el autor, coautor o cómplice de lavado de dinero sepa o pueda sospechar en forma razonable que el dinero o bienes que se pretende ocultar, transformar o simular se originaron de una serie de acciones antijurídicas, a modo de lego”.

Sobre este punto los fiscales enfatizan que, “en el caso particular, la Seprelad contaba con información del Brasil sobre las actividades ilícitas desarrolladas por Darío Messer, por lo que los acusados estaban en condiciones de tener como probable que los objetos que serían secuestrados o comisados tendrían un origen”.