Tras secuestro de Almir, Gobierno anuncia uso de las FF.AA. con “todos sus elementos posibles”

Integrantes del Consejo de Defensa Nacional (Codena) se reunieron para evaluar acciones en torno al secuestro del colono Almir de Brum. En ese sentido, informaron que el presidente Santiago Peña firmará un decreto que permita a las Fuerzas Armadas fortalecer su presencia de elementos en lugares donde existe una amenaza puntual, habilitando el empleo de todos los recursos posibles.

El primero en hablar fue el contraalmirante Cíbar Benítez, ministro del Codena, quien indicó la necesidad de contar con elementos de las fuerzas militares que actúen en coordinación con las otras instituciones en territorios fuera de los departamentos que tienen límites para la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Manifestó que “donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas”.

A su turno, el comandante de las Fuerzas Militares, Gral. César Moreno, precisó que el presidente Santiago Peña ordenó fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en lugares donde exista en forma puntual una amenaza a la soberanía e integridad territorial del Estado. Agregó que el decreto habilitará a las FF.AA. a emplear “todos sus elementos posibles” y asimismo anunció que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) será dotado de más personal “con todo el apoyo logístico que eso significa”.

“Decreto no significa más poder para las FF.AA.”

En conversación con ABC Cardinal, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó los alcances del decreto firmado por Santiago Peña. Dijo que no implica el otorgamiento de mayor poder a las Fuerzas Armadas, sino la posibilidad de que el mandatario pueda ordenar el empleo de elementos de combate en puntos donde se precisa de dicha intervención. Agregó que se debe respetar la “naturaleza de empleo”, es decir, combatir con armamento acorde a la necesidad de acción.

En ese sentido, González señaló que los grupos criminales a combatir deben reunir características muy específicas y entre ellas citó: que tenga armamento de guerra, entrenamiento pseudomilitar y la intención de ponerse por encima de la autoridad del Estado.