¿Por qué no se logra acabar con el EPP? “La lucha hay que llevarla con mucha paciencia”

Policías y militares desplegados en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, continúan trabajando en la búsqueda de Almir de Brum da Silva (31 años), colono secuestrado el pasado viernes del establecimiento sojero de su familia.

En el sitio de donde De Brum fue secuestrado fueron hallados panfletos alusivos al grupo armado EPP y una nota dirigida a Valmir de Brum, padre de Almir, exigiendo no involucrar a la Policía o a fuerzas militares en el caso.

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente que el hecho haya sido perpetrado por el EPP, aunque ese grupo armado se ha caracterizado por realizar secuestros extorsivos – algunos de los cuales siguen sin ser resueltos – y la zona en la que De Brum fue secuestrado está dentro de lo que el Gobierno considera un área de “influencia” del EPP.

“Cóctel explosivo”

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que el Comando de Defensa Interna, que despliega a policías y militares en la lucha contra el EPP, tiene recursos humanos y tecnológicos suficientes para encarar el conflicto, pero agregó que la zona en que se mueve el grupo armado complica su localización.

Más allá de las complicaciones geográficas de la zona densamente boscosa en la que se cree está activo el EPP, el área tiene un “cóctel explosivo” de “colonias indígenas, campesinos invasores, algunos de ellos armados; y plantaciones de marihuana”, afirmó el ministro Riera.

“La lucha contra el EPP hay que llevarla con mucha paciencia”, agregó, y afirmó que las fuerzas de seguridad están trabajando de forma “muy coordinada” para ese fin.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dijo hoy a ABC que el EPP ha sido reducido a un grupo de aproximadamente 15 integrantes, pero indicó que esa reducción en el tamaño de sus filas ha aumentado su peligrosidad, ya que permite al grupo armado moverse con mayor facilidad y sigilo.

Sucesos consecutivos atribuidos al EPP

El secuestro de Almir de Brum es uno de varios incidentes que han sido relacionados con el EPP en las últimas semanas.

El 19 de enero pasado se registró un atentado con bomba atribuido al EPP contra encargado de la estancia Agro Briogranos, Fredy Osmar Tamay (28). Dos días después tuvo lugar otro ataque, contra un administrador de la empresa Agrícola Phoenix, el brasileño Caio Sobreira de Lima (37).

El ataque contra Tamay ocurrió a 36 kilómetros de donde fue secuestrado Almir De Brum, mientras que el atentado contra Sobreira se produjo a 13 kilómetros del mismo sitio.