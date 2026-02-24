Día de la Mujer Paraguaya: cardenal pide protegerla de la violencia y garantizar su participación

La Arquidiócesis de Asunción difundió este martes el mensaje del arzobispo metropolitano, cardenal Adalberto Martínez, quien dedicó emotivas palabras a la Mujer Paraguaya cuyo día se celebra este 24 de febrero. En su saludo, primeramente recordó la expresión del papa Francisco, quien en su momento reconoció a la mujer paraguaya como “la más gloriosa de América”.

“Queremos renovar este saludo mirando con esperanza el caminar de nuestras comunidades en todo el Paraguay —en la Región Oriental y en la Región Occidental, en las comunidades indígenas y campesinas urbanas y rurales, y en nuestros barrios— donde tantas mujeres sostienen la fe, la familia y la educación de los niños y jóvenes”, reza una parte del mensaje.

El cardenal citó además la carta a las mujeres del papa San Juan Pablo II en 1995, quien dio gracias a la mujer-madre; la mujer-esposa; mujer-hija; mujer-hermana; mujer-abuela y a la mujer-trabajadora. En la misma misiva, el Papa decía que dar gracias no basta, ya que “somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que han hecho difícil el camino de la mujer”.

En ese sentido, el cardenal paraguayo destaca que “en todo nuestro Paraguay, vemos con dolor estas heridas” y pide un “compromiso firme de toda la sociedad —familias, escuelas, parroquias, autoridades y medios de comunicación— para educar en el respeto, prevenir la violencia y proteger la dignidad de cada mujer, especialmente de las niñas y adolescentes”.

El mensaje recuerda también a las paraguayas migrantes, las mujeres indígenas y las madres que luchan solas cada día por el pan y la educación de sus hijos en todos los rincones del país. Asimismo, señala que “en el mundo académico y científico, las mujeres resaltan por su protagonismo y liderazgo, aunque aún son marginadas en muchos ámbitos laborales y políticos”.

Finalmente, Adalberto Martínez insta a las universidades, colegios y comunidades eclesiales a escuchar la voz de las mujeres y promover su participación.