Pasajeros denuncian regulada: “Los que están arriba no sienten nada”

Con el inicio de las clases del nuevo año lectivo en colegios y escuelas públicas ayer, lunes, estudiantes vuelven a salir en masa todos los días y la demanda de transporte público crece.

La semana pasada, empresarios de transporte en el área metropolitana de Asunción amenazaban con una nueva “regulada”, con sacar a circulación menos buses esta semana, para presionar al Gobierno por un supuesto retraso en el pago del subsidio que reciben las empresas transportistas por parte del Estado.

Sin embargo, luego de la aparente realización de un pago, los transportistas afirmaron que no habría regulada durante al menos dos semanas.

Lea más: Cetrapam niega “regulada” y dice que circulan menos buses por vacaciones

Pero la percepción de los pasajeros sigue siendo que el servicio ofrecido es insuficiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los que están arriba no sienten nada”

Este martes, alrededor de las 6:30, en una parada cerca de la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco, en Asunción, una mujer que se identificó como Estela dijo que llevaba más de tres cuartos de hora esperando un bus para ir al centro de la capital.

Afirmó que la “regulada” es una realidad desde “hace rato”.

Lea más: Nuevo itinerario de buses eléctricos conecta San Lorenzo y Asunción por Mariscal López

“Lo peor es que los que están arriba no sienten nada; el que siente es el pueblo”, dijo.