Cetrapam niega “regulada” y dice que circulan menos buses por vacaciones

Ciudadanos del Área Metropolitana de Asunción que dependen del sistema de transporte público para movilizarse se han quejado de una cantidad insuficiente de buses en circulación durante este mes y han manifestado una sensación de que se está produciendo una nueva “regulada” por parte de las empresas privadas que manejan el transporte público en la capital y sus alrededores.

Sin embargo, el presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, negó que eso esté ocurriendo.

En conversación con ABC Color este viernes, Ruiz Díaz manifestó que “no existe ningún tipo de regulada” y dijo que hay menos buses circulando debido a que “todo el Poder Judicial, gran parte del sector público, todo el sector educativo están de vacaciones”.

“Con menos pasajeros hay menos buses”, añadió, y dijo que limitar el número de unidades en circulación durante las semanas de menor demanda son un “mejor aprovechamiento de los recursos con que se cuenta”.

Añadió que también los choferes y personal administrativo de las empresas de transporte suelen aprovechar esta época para salir de vacaciones.

Las frecuencias “se van cumpliendo”

Ruiz Díaz afirmó que, en general, las frecuencias de circulación de buses acordadas entre las empresas y el Viceministerio de Transporte, que varía según la hora del día, “se van cumpliendo” y que el Gobierno controla ese cumplimiento por medio de sistemas de geolocalización que tiene cada unidad.

“El Viceministerio de Transporte sabe perfectamente, en tiempo real, dónde están los vehículos y cuántos están operando”, dijo.

Admitió, sin embargo, que muchos buses “se trancan en el tráfico” debido a que “nos movemos en una estructura vial insuficiente” en la que “cada vez hay más motos, más autos”.

Añadió que desde hace años los transportistas solicitan al Gobierno que trabaje en la construcción de carriles exclusivos para buses en avenidas, “sin ser escuchados”.