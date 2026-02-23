Inician las clases 1.467.803 estudiantes, en escuelas públicas en ruinas y sin muebles

Hoy inician las clases 1.467.803 estudiantes de más de 9.000 escuelas públicas y privadas subvencionadas en todo el país. Las instituciones educativas que dependen del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), comienzan otro año lleno de precariedades con falta de mobiliario, aulas en riesgo de derrumbe y obras inconclusas, lo que llevará a miles de alumnos a tener que arrancar a distancia el período lectivo 2026.

En precarias condiciones arrancan las clases en el Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE), una institución inclusiva que tiene una población estudiantil mayoritariamente neurodivergente, que hasta la fecha tiene 198 alumnos inscriptos. Debido a la falta de rubros docentes y por las pésimas condiciones edilicias, los padres habían tomado la escuela el año pasado.

Lea más: Año lectivo 2026 arranca en San Pedro entre reclamos por infraestructura y conflictos por “Hambre Cero”

Aún así, el año lectivo arranca prácticamente con las mismas necesidades. Casi todas las aulas, la oficina de dirección y la biblioteca tienen goteras. Los salones del primer ciclo están invadidos por las termitas y, para colmo, el local no fue priorizado por el MEC y por Itaipú para la entrega de los millonarios muebles chinos, el año pasado. Las sillas y mesas que usarán los niños dejan mucho que desear, algunas están rotas y astilladas, lo que representante un riesgo para el bienestar estudiantil.

“Nuestro sueño anhelado es el parquecito infantil”, expresó la directora Silvia Vázquez. En agosto del 2023, la primera dama Leticia Ocampos había visitado la escuela y prometido la renovación de este espacio para juegos, pero sigue sin cumplir con este compromiso. También faltan rubros para profesor de Educación Física, Salud y Artes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ruinas

Así también, más de 1.000 alumnos matriculados en la Escuela Básica 8.175 San Francisco, ubicada en el barrio homónimo, en la zona de Zeballos Cué, comenzarán las clases de nuevo, en una fábrica abandonada, debido a que la institución educativa se encuentra en ruinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inicio de clases: “Hay espacios en ruinas, escuelas completas, no”, alegan desde el MEC

“Hace más de un año que esperamos las reparaciones de nuestra escuela. En la fábrica hay un solo conducto de aire que no da abasto y solo alcanza a una parte del lugar. Los del tercer ciclo no tienen ningún tipo de aire o ventiladores”, lamentó un profesor.

Itaipú se comprometió a financiar las refacciones necesarias en San Francisco, antes del inicio de clases. El cielorraso se cae a pedazos, un pabellón está clausurado por este motivo, los pisos, escaleras y baños están destrozados.

Pese a todos estos problemas, hasta la fecha, ninguna obra se inició.

Obras inconclusas

Emblemáticos sitios como el Colegio Técnico Nacional (CTN) y el Colegio Nacional de la Capital (CNC), donde la hidroeléctrica compartida con el Brasil financia obras por US$ 8,2 millones, no tendrán un comienzo de clases como en otros establecimientos, debido a que los trabajos siguen inconclusos, afectando así a 2.500 jóvenes que tendrán educación a distancia, por lo menos hasta fines de abril.

Lea más: Con aulas destechadas y en horario “cortado” iniciarán clases en escuela del barrio Nazareth

Obras inconclusas también presentan otros centros de Asunción como la Escuela Manuel Ortiz Guerrero, que tendrá un horario “cortado” por los trabajos de infraestructura, que no concluyeron para esta fecha tan importante.

En ruinas también se encuentran las escuelas Nueva Asunción y Don Jorge Gayoso, de Remansito, bajo Chaco, donde no llegaron los pupitres chinos de la binacional. En Gayoso, las aulas se caen a pedazos.

En el departamento Central también hay locales educacionales con trabajos inconclusos, como en la Escuela La Residenta, de Luque. Lo mismo se da en centros escolares de San Lorenzo.

Conflicto por mobiliario

Directoras cuestionaron duramente al MEC, que retiró todos los pupitres viejos para reemplazarlos por los muebles de Itaipú, sin tener en cuenta que la cantidad entregada es insuficiente para la matrícula actual.

Lea más: Falta mobiliario y un pabellón está clausurado a días de iniciarse las clases en la centenaria escuela de Pedro Juan Caballero

Alba Agüero, de la Escuela Mauricio José Troche, indicó que deberán pedir a los padres que compren pupitres o amontonar a los alumnos que deberán compartir los bancos chinos.

La directora Nancy Ramírez, de la Escuela Manuel Ortiz Guerrero del barrio Nazareth, afirmó que se vio obligada a rechazar alumnos por no tener dónde sentarlos.

Tercer año en el cargo

Luis Ramírez, ministro de Educación, asumió el cargo el 21 de agosto del 2023, por lo que cumple su tercer año al frente del MEC en este 2026.

Lea más: Funcionarios contratados del MEC denuncian retraso en pago de salarios y otras irregularidades

Últimamente, el secretario de Estado se acostumbró a brindar declaraciones grandilocuentes, como cuando dijo la semana pasada que, las escuelas se preparan para un inicio de clases “espectacular”. No obstante, la situación de muchas instituciones educativas con aulas en riesgo de derrumbe, pabellones que se caen a pedazos y centros escolares clausurados, contradicen su discurso.

Por ejemplo, Ramírez había manifestado en varias ocasiones -el año pasado- que con los muebles chinos de Itaipú, adquiridos por casi US$ 100 cada uno, se renovaba el 90% del mobiliario en las instituciones educativas. Sin embargo, la adquisición renovó apenas el 36% de la matrícula, alcanzando a 448.274 estudiantes (datos de la binacional).

Esto, sin tener en cuenta las nuevas matriculaciones que se da en varios centros educativos para este 2026, con lo cual alumnos quedarán sin estas herramientas.

Infraestructura

Según dijo el ministro, se realizaron 4.000 “intervenciones” en colegios públicos que, teniendo en cuenta lo invertido por el Ministerio de Educación, las gobernaciones y municipalidades, lo que representa una inversión que “pasa cómodamente” los US$ 100 millones.

Lea más: Maestro rural desafía al ministro Luis Ramírez a enseñar en el interior para sentir la realidad

El director de Infraestructura del MEC, Marcelo León Nogués, no aclaró el fin de semana, en conversación con ABC Cardinal, la cantidad de instituciones que requieren de reparaciones. Habló de una necesidad en “1.000 espacios educativos sobre un total de 100.000 áreas de enseñanza".