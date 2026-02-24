Repartidora fue salvada de ir al desagüe

Una delivery que se desplazaba en motocicleta fue arrastrada por un inmenso raudal generado por el intenso temporal registrado en la tarde del martes en Asunción, y estuvo a punto de caer a un canal de desagüe, poniendo en serio riesgo su vida.

La copiosa lluvia provocó la formación de peligrosos torrentes en varias calles de la capital, especialmente en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción, donde ocurrió el hecho.

Un momento de gran tensión se vivió en la zona cuando el fuerte caudal arrastró a la mujer junto con su motocicleta hacia el desagüe. Ante la dramática escena, varios transeúntes y vendedores que se encontraban en el lugar dejaron sus pertenencias y acudieron rápidamente en su auxilio.

Mujer fue rescatada justo a tiempo

Gracias a la rápida reacción de estas personas, la repartidora fue rescatada a tiempo y puesta a salvo, evitando una tragedia. Su motocicleta tampoco cayó al canal, según se informó.

El temporal que azotó a Gran Asunción facilitó la formación de raudales que cubrieron avenidas y calles. Una situación similar se registró en la ciudad de Villa Elisa, donde sobre la arteria Américo Pico se formó una gran acumulación de agua que dificultó e incluso impidió el paso de vehículos pequeños.