Nacionales
24 de febrero de 2026 - 08:18

Zanja abierta del MOPC pone en peligro a vecinos del barrio Rosedal en Villa Elisa

Zanja del MOPC en Villa Elisa
Con un cartel, se señala que existe una "zanja profunda" en la zona donde el MOPC dejó obras inconclusas, según denuncian vecinos.Edgardo Romero

Vecinos del barrio Rosedal de Villa Elisa denuncian que una zanja abierta hace cuatro meses por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permanece inconclusa y representa un peligro constante. Con cada lluvia, el raudal socava el terreno y avanza hacia las viviendas.

Por ABC Color

En el barrio Rosedal de Villa Elisa, pobladores alertan sobre una obra pluvial inconclusa ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según denuncian, desde hace cuatro meses una zanja permanece abierta, sin que se concluyan los trabajos previstos.

Los vecinos indicaron que la situación se torna más crítica en días de lluvia. El raudal que desciende desde la avenida Defensores del Chaco y Von Poleski arrastra gran cantidad de agua y residuos.

Lea más: Video: dramático rescate de conductora atrapada por raudal en Lambaré

Zanja del MOPC en Villa Elisa
Una zanja abierta, donde obras del MOPC quedaron inconclusas, genera temor en los vecinos del barrio Rosedal de Villa Elisa.

Raudal carcome el terreno y amenaza casas

Los vecinos explican que la fuerza del agua socava la tierra y amplía el cauce. Algunas viviendas ya se encuentran al límite, con la infraestructura comprometida.

“Hay muchos vecinos en peligro y ya no queremos que pase lo que pasó con Tobías. Esperamos respuestas del MOPC”, expresó Reina Melgarejo, pobladora de la zona.

La referencia apunta al niño Tobías Suárez, quien fue hallado muerto tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo, este febrero.

Zanja del MOPC en Villa Elisa
El cartel del MOPC en el que se brinda información sobre la obra en cuestión.

Reclamo vecinal y pedido de respuestas

De acuerdo con la vecina, los trabajos —que se iniciaron en noviembre— fueron suspendidos hace ocho días, sin explicación oficial. Desde entonces, no hubo información sobre la continuidad del proyecto ni sobre medidas de mitigación.

Mientras tanto, los vecinos intentan proteger sus viviendas colocando contrapesos y barreras improvisadas en los perímetros. Sin embargo, aseguran que la fuerza del agua “lleva todo por delante” y deja a su paso basura y sedimentos.

Lea más: Fiscal no descarta imputar por homicidio culposo en caso Tobías

Zanja del MOPC en Villa Elisa
Con cubiertas, vecinos intentan crear una especie de barrera para los raudales en la zona de la zanja abierta en el barrio Rosedal de Villa Elisa.

Ante la inacción, los pobladores comenzaron a organizarse para exigir a las autoridades que retomen y culminen la obra cuanto antes, antes de que, según lamentan, ocurra una nueva tragedia.