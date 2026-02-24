Zanja abierta del MOPC pone en peligro a vecinos del barrio Rosedal en Villa Elisa

En el barrio Rosedal de Villa Elisa, pobladores alertan sobre una obra pluvial inconclusa ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según denuncian, desde hace cuatro meses una zanja permanece abierta, sin que se concluyan los trabajos previstos.

Los vecinos indicaron que la situación se torna más crítica en días de lluvia. El raudal que desciende desde la avenida Defensores del Chaco y Von Poleski arrastra gran cantidad de agua y residuos.

Raudal carcome el terreno y amenaza casas

Los vecinos explican que la fuerza del agua socava la tierra y amplía el cauce. Algunas viviendas ya se encuentran al límite, con la infraestructura comprometida.

“Hay muchos vecinos en peligro y ya no queremos que pase lo que pasó con Tobías. Esperamos respuestas del MOPC”, expresó Reina Melgarejo, pobladora de la zona.

La referencia apunta al niño Tobías Suárez, quien fue hallado muerto tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo, este febrero.

Reclamo vecinal y pedido de respuestas

De acuerdo con la vecina, los trabajos —que se iniciaron en noviembre— fueron suspendidos hace ocho días, sin explicación oficial. Desde entonces, no hubo información sobre la continuidad del proyecto ni sobre medidas de mitigación.

Mientras tanto, los vecinos intentan proteger sus viviendas colocando contrapesos y barreras improvisadas en los perímetros. Sin embargo, aseguran que la fuerza del agua “lleva todo por delante” y deja a su paso basura y sedimentos.

Ante la inacción, los pobladores comenzaron a organizarse para exigir a las autoridades que retomen y culminen la obra cuanto antes, antes de que, según lamentan, ocurra una nueva tragedia.