Buscan normalizar provisión de agua con obras en planta del barrio Yataity

El responsable de la Unidad 1 de la Planta de Tratamiento de Agua, licenciado Miguel Rodríguez, explicó que los trabajos consisten en el reemplazo del tubo principal de succión, que quedó obsoleto debido a su antigüedad. Indicó que esta situación afectaba directamente la distribución, impidiendo que el agua llegue con normalidad a distintos sectores. La intervención responde a reiterados reclamos ciudadanos por la deficiente provisión.

Las mejoras se ejecutan en el marco de la emergencia distrital por crisis hídrica declarada por la Junta Municipal, medida que permitió la provisión de caños galvanizados necesarios para la obra. Se prevé que las tareas concluyan en el transcurso de la tarde e incluyen el retiro de las tuberías antiguas y la instalación de los nuevos conductos, cada uno con una longitud aproximada de 60 metros.

Para el desarrollo de los trabajos fue necesario el apoyo logístico del camión grúa del Departamento Técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), recurso fundamental para la manipulación de las pesadas estructuras. Según el responsable técnico, la intervención permitirá optimizar el funcionamiento del sistema y restablecer la presión adecuada en la red de distribución.

Con la rehabilitación del sistema se espera beneficiar a unos 7.000 usuarios de los barrios Yataity, Virgen del Pilar, Santa Rosa de Lima, San José Mí, Núcleo 2, San Rafael, Divino Niño y el complejo habitacional 100 Viviendas. Rodríguez destacó que, pese a la delicada situación financiera de la institución, el director de la margen izquierda, Luis Benítez y su equipo, priorizan este tipo de obras por su impacto social, atendiendo que el acceso al agua es esencial para la población.

