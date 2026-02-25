Hambre Cero: MDS promete “saldo cero” con proveedoras para marzo

Recientemente, la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar (CAEP), reportó que el Gobierno del presidente Santiago Peña, incumplió su promesa de saldar la deuda que mantiene con las proveedoras del programa Hambre Cero, antes del inicio de clases. Al respecto, el viceministro de Administración y Finanzas del MDS, Raúl Ramírez, reconoció la existencia de deudas.

“Ayer estuvimos hablando con las empresas proveedoras de Hambre Cero; llegamos a un acuerdo en común con todas las deudas que estábamos teniendo con ellos”, sostuvo.

Como parte del encuentro, aseguró que la promesa de los proveedores es que seguirán con el 100% de lo acordado, ya que nuevamente existe un compromiso por parte del Gobierno de pagar lo adeudado.

En lo que refiere a montos en sí, sostuvo que Desarrollo Social mantiene una deuda de 9 millones de dólares. “Ya es ínfima”, alegó.

Lea más: Diputado cuestiona que gobernadores vivan “tipo jeque árabe” mientras deben por Hambre Cero

Promesa de pago

Ya como una nueva promesa, Ramírez sostuvo que para la primera quincena de marzo “vamos a tener saldo cero con las proveedoras”, aunque en el caso de las Gobernaciones “van a seguir todavía amortiguando”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Les estamos apretando (a las Gobernaciones) para que sigan pagando y sigan haciendo los controles pertinentes de los alimentos. Yo creo que en marzo, abril, ya vamos a estar totalmente al día y todas las deudas atrasadas se van a honrar totalmente. Abril ya vamos a entrar con saldo cero”, detalló a ABC TV.

Lea más: Obras inconclusas y Hambre Cero: Sinadi advierte a intendentes y gobernadores