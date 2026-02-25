Diputado cuestiona que gobernadores vivan “tipo jeque árabe” mientras deben por Hambre Cero

En declaraciones a ABC Color este miércoles, el diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) cuestionó la ostentación de lujos de parte de algunos gobernadores colorados mientras las gobernaciones deben más de 75 millones de dólares a proveedores del programa de alimentación escolar “Hambre cero”.
El diputado Vaesken señaló en particular al gobernador cartista de Guairá, César Sosa (ANR, Partido Colorado), quien esta semana fue supuestamente filmado utilizando un helicóptero para ir a un supermercado.
También mencionó a la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR), quien organiza esta semana una fiesta de cumpleaños para su hija que, según su propia admisión, tendrá un costo de entre 500 y 600 millones de guaraníes.
Lea más: Gobernadora de Concepción: G. 600 millones por fiesta de 15 años es “normal”
“Vemos a los gobernadores tipo jeque árabe”, dijo el diputado. “El gobernador de Guairá no paga la deuda de ‘Hambre cero’, pero puede ir al súper en helicóptero. La gobernadora de Concepción pide préstamos para organizar la fiesta de quince de su hija y no para salvar la comida de los chicos”.
“Corrupción galopante”
El diputado Vaesken opinó que el “copamiento” de las instituciones del Estado por el oficialismo cartista desembocó en “una corrupción galopante”.
Lea más: Bachi pide a autoridades no ostentar tanto en redes sociales
Argumentó que ‘Hambre cero’, uno de los programas insignia de la administración del presidente Santiago Peña, fue diseñado para “centralizar recursos” y canalizar dinero hacia los bolsillos de los políticos oficialistas.