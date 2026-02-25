Recomendaciones de la Senad para proteger a niños, niñas y adolescentes en el inicio de clases

En el marco del plan Sumar de la Senad y del gobierno nacional, en este inicio de año escolar, invitan a las familias a ser protagonistas del cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes.
A través del diálogo, los límites claros y la colaboración con las instituciones educativas, fortalecen juntos entornos seguros donde puedan crecer y aprender con confianza, sostienen.
Para las familias en el inicio del año escolar, recomiendan:
Lea más: Peña pide a alumnos renovar sus compromisos con la educación al comenzar las clases
- Mantener una comunicación abierta y frecuente con sus hijos sobre su entorno escolar.
- Conocer a sus amistades y los espacios que frecuentan.
- Establecer límites claros y normas coherentes en el hogar.
- Estar atentos a cambios bruscos de conducta o rendimiento.
- Coordinar con docentes y directivos ante cualquier situación que genere preocupación.