25 de febrero de 2026 - 17:04

Recomendaciones de la Senad para proteger a niños, niñas y adolescentes en el inicio de clases

Rocky, el agente canino de la Senad que será homenajeado mañana por la Junta Municipal de Asunción.
Rocky, el agente canino de la Senad homenajeado por la Junta Municipal de Asunción.Gentileza, Senad

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dieron a conocer recomendaciones a los padres y tutores para el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes.

En el marco del plan Sumar de la Senad y del gobierno nacional, en este inicio de año escolar, invitan a las familias a ser protagonistas del cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes.

A través del diálogo, los límites claros y la colaboración con las instituciones educativas, fortalecen juntos entornos seguros donde puedan crecer y aprender con confianza, sostienen.

Para las familias en el inicio del año escolar, recomiendan:

  • Mantener una comunicación abierta y frecuente con sus hijos sobre su entorno escolar.
  • Conocer a sus amistades y los espacios que frecuentan.
  • Establecer límites claros y normas coherentes en el hogar.
  • Estar atentos a cambios bruscos de conducta o rendimiento.
  • Coordinar con docentes y directivos ante cualquier situación que genere preocupación.
Recomendaciones de la Senad para el inicio de clases.
