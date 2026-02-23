Peña pide a alumnos renovar sus compromisos con la educación al comenzar las clases

Este lunes comenzó el año lectivo 2026 en escuelas y colegios públicos de todo el país, marcando el regreso a las aulas de más de 1.400.000 estudiantes a nivel nacional.

Con motivo del inicio de clases en instituciones públicas, el presidente Santiago Peña dio hoy un discurso en el Colegio Ysaty de Asunción, en el que dijo que al comenzar el año lectivo “se renuevan los sueños, los compromisos y las luchas” en la educación paraguaya, mientras que una alumna leyó un mensaje en el que pidió pensar en los estudiantes no como un futuro, sino como un presente al que se debe escuchar y en el que se debe invertir.

El mensaje de la alumna Yanara Casco, presidenta de la Comisión de Estudiantes del Ysaty, reclamó “una educación que nos desafíe, que nos forme en valores, que nos prepare y que nos impulse para competir en el mundo de igual a igual sin perder nuestra identidad cultural”.

“Un futuro que está en las manos de todos”

El presidente Peña, mientras tanto, pidió a los estudiantes renovar sus compromisos con su propia educación, y agregó que el futuro del país está en manos de jóvenes como ellos.

“Paraguay es un país que tiene una historia grandiosa, un pasado de gloria, un presente prometedor y un futuro que está en las manos de todos y cada uno de nosotros, del esfuerzo, y de la dedicación que le pongamos”, manifestó el mandatario.

La falta de muebles o infraestructura adecuada en muchas de las 9.000 instituciones educativas públicas que hoy dieron inicio al año lectivo obligó a un gran número de alumnos a empezar las clases a distancia, por medios telemáticos.