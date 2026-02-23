Inicio de clases 2026: Policía activa operativo que se extenderá todo el año lectivo

Este lunes se inician las clases en el sector público, marcando oficialmente el comienzo del año lectivo 2026. Se estima que cerca de un millón y medio de estudiantes de escuelas públicas y subvencionadas, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), retornan a las aulas en todo el país.

En ese contexto, la Policía Nacional lanzó un operativo de seguridad que comienza hoy, en el primer día de clases, pero que se mantendrá vigente durante todo el año lectivo en zonas escolares.

En la Escuela Juan Eudoro Cáceres, ubicada en el barrio San Pablo de Asunción, la comisaria María Achucarro explicó que el principal objetivo del operativo es fortalecer la prevención en entornos escolares y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes desde el primer día de clases.

“La Policía cuida tus pasos y sueños; comparte con los niños desde el primer día con el objetivo que tengamos niños y jóvenes libres de adicciones en todo el país”, dijo.

Patrullaje preventivo y controles aleatorios

La jefa policial explicó que personal del área de Prevención realizará patrullajes en la zona de influencia de las instituciones educativas, mientras que agentes del Grupo Lince efectuarán controles aleatorios en los turnos mañana, tarde y noche. Asimismo, se prevé la intervención de agentes del Departamento Antinarcóticos.

Remarcó que no se trata de un despliegue exclusivo para la jornada inaugural, sino de un plan de cobertura permanente que abarcará todo el calendario escolar.

Según refirió, se hará énfasis en la prevención de hechos delictivos y el combate al microtráfico en inmediaciones de escuelas y colegios.

Padres de familia manifestaron su expectativa y entusiasmo ante el inicio de un nuevo año escolar. Desde tempranas horas acompañaron a sus hijos en el retorno a clases.