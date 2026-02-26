Alcantarillado sanitario deja calles de San Vicente intransitables y con filtraciones

Los frentistas de las calles del barrio San Vicente, así como de las zonas El Portal, La Rosas y cercanías de la escuela Clara Amelia Ortiz, de la ciudad de Carapeguá, exigen que, a medida que avanza la obra, se habilite la doble avenida. Esto, atendiendo a que llevan más de 15 días en esta situación y se trasladan a otra zona, dejando aislada a la comunidad.

El poblador Tomás González señaló que los empedrados levantados para la instalación de la red sanitaria no fueron correctamente reparados. Solo se repusieron parcialmente, y encima se cargó arena que, con las lluvias, fue arrastrada, dejando al descubierto grandes cráteres, explicó.

“Lo preocupante es que destruyen la calle, colocan todo y dejan clausurado, y luego se van a otra zona y hacen lo mismo. Es tedioso, no se explica por qué no terminan una cuadra, cierran todo y van a otro lugar”, se quejó.

Según los residentes, las empresas constructoras encargadas de la obra no han reparado correctamente las avenidas, y los zanjones que dejaron abiertos dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

Piden pasar por la oficina en busca de solución

Los afectados denunciaron también que, durante los trabajos, se cortaron cañerías y que algunas uniones se hicieron de manera incorrecta, provocando filtraciones de agua sucia que llegan a los hogares.

La construcción del alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos SA y Constructora Chaves Hausman SA, representado por el ingeniero Herald Tejada. La iniciativa cuenta con un presupuesto de G. 80.000 millones y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La primera etapa del proyecto beneficiará a 12.500 personas, con una cobertura final estimada en 18.700 habitantes.

Desde la oficina de reclamos, Yisela Helmans señaló que están al tanto del problema y trabajan para solucionar el tema del agua. Sobre la falta de habilitación de las calles, recomendó a los vecinos acercarse a la oficina a coordinar directamente con el responsable de la obra, Herald Tejada, para buscar alternativas que permitan el tránsito seguro.