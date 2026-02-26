Estado de salud de Horacio Cartes: ¿Qué dijo y pidió su hija Sol?

Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, fue internado esta mañana en el sanatorio privado Migone, en el centro de Asunción.
Según el informe realizado al mediodía por el doctor Eugenio Báez, infectólogo, y el senador Antonio Barrios (ANR), médico personal del expresidente Cartes, el exmandatario experimentó episodios convulsivos y fue sedado e intubado, y actualmente se encuentra estable.
Sol Cartes, hija de Horacio, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que agradeció los mensajes de cariño y apoyo.
“Mi papá, Horacio, está pasando por un momento delicado de salud. Hoy su estado es estable y se encuentra bajo observación médica. Agradezco profundamente todos los mensajes de cariño y apoyo que estamos recibiendo”, expresó.
Sol Cartes pide “respeto y oración”
Sol también hizo un pedido enfático de respeto y oración por la situación que atraviesan, con el estado delicado de salud de su padre.
“Les pido con mucho respeto que no se difundan cosas ni mentiras y que acompañen a nuestra familia con prudencia en este momento tan sensible. No tengo dudas de que pronto va a estar fuerte, como siempre fue, un campeón. Hoy lo único que pedimos es respeto y oración”, escribió.
Según contó hoy en conferencia de prensa el doctor Báez, lo convocaron esta mañana, aproximadamente a las 8:00, a la residencia del expresidente Cartes, quien presentaba presión arterial alta y arritmia cardiaca.
Luego de un examen preliminar, el exmandatario sufrió episodios repetidos de “convulsión tónico-clónica” y se decidió trasladarlo al hospital.
Internación de Horacio Cartes
El expresidente fue ingresado a terapia intensiva en el sanatorio Migone, donde permanece sedado e intubado para asistencia respiratoria. El doctor Báez enfatizó que su cuadro actual es estable.
Un estudio de resonancia magnética no reveló isquemia o hemorragia cerebral, por lo que el médico descartó que el exmandatario haya sufrido un accidente cerebrovascular.
El doctor Báez añadió que se realizarán otros estudios, entre ellos una punción lumbar para determinar si existe un cuadro infeccioso.
El senador Barrios, mientras tanto, afirmó que el expresidente Cartes es “una persona bastante sana” y que hasta hoy no tenía antecedentes de hipertensión. Agregó que el titular de la ANR estuvo “lúcido” todo el tiempo hasta que fue sedado en el Migone.