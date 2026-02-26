Tomate: buscan acercar a productores y comerciantes para aliviar precio al consumidor

La rueda de negocios convocada en el Viceministerio de Ganadería reúne a supermercadistas y productores que buscan alinear sus intereses con el acompañamiento del Gobierno en medio de una crisis de desabastecimiento y encarecimiento del tomate, que llega al consumidor final con precios muy por encima de los establecidos en finca.

Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de de Supermercados (Capasu), dijo que la principal preocupación del sector es abastecer a sus consumidores, ya que la falta de producto es el mayor factor de tensión para el rubro. Remarcó que el precio no es el problema central para los supermercadistas, sino la imposibilidad de responder a la demanda de sus clientes.

Reconoce que el precio final de la fruta sufre variaciones en el proceso de intermediación entre productores y comerciantes, por lo que se apunta a articular un sistema de comercialización directa que alivie los costos. “Hay distintos actores que nos acercan el producto y yo creo que si hoy podemos estrechar la distancia entre productores y supermercadistas puede haber un alivio en el precio final”, dijo Lezcano.

Por el lado de los productores frutihortícolas, el ingeniero Máximo González aseguró que el gremio cuenta con producción nacional suficiente y destacó que “como nunca antes” se pudo producir tomate durante todo el año, abasteciendo la demanda de 200.000 kilos por día. Con respecto al precio final que recibe el consumidor, González refirió que los actores intermediarios intervienen en el encarecimiento, estableciendo precios “exorbitantes”.

El representante de los productores indicó que no están en contra de permitir la importación cuando el relevamiento de datos indique que la producción no cubre la demanda de consumo. En ese sentido, explicó que con el reinicio de las clases y la reactivación del programa Hambre Cero, más de 60.000 kilos de tomate por día son destinados únicamente a las escuelas.

Por esta razón, aceptan la última decisión del Ministerio de Agricultura de permitir temporalmente la importación del tomate. No obstante, González señaló que “ojalá no colapse y afecte al productor”. Para que ello no ocurra, pidió que las instituciones velen por que el tomate importado no termine llenando los mercados en detrimento de la producción local.

Precio de tomate en finca

El ingeniero Máximo González informó que los productores están sacando tomate a G. 9.000 desde sus chacras e indicó que el precio mínimo que pueden fijar es de G. 7000 para poder cubrir la inversión que demanda producir en condiciones adversas, como las altas temperaturas.