Día del Trasplante: ¿cuántos pacientes esperan órganos en Paraguay?

Este viernes se conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, una fecha que, para especialistas, invita a reflexionar sobre la donación y el acceso a procedimientos que pueden salvar o mejorar la calidad de vida de cientos de personas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), actualmente 287 pacientes integran la lista de espera en Paraguay.

De dicha lista, 139 pacientes esperan una córnea, de los cuales 10 son niños; 141 aguardan un riñón, cinco de ellos niños; y 7 necesitan un corazón, entre ellos cuatro niños.

En total, 19 pacientes pediátricos están a la espera de un órgano o tejido.

Tomar postura sobre la donación

El director del INAT, Hugo Espinoza, señaló que la fecha debe servir para analizar el avance del sistema de donación en el país.

“Es súper importante tomar una postura sobre la donación. Y esa postura sobre la donación en Paraguay sigue en un proceso que avanzó mucho, pero es un proceso que deberíamos avanzar más aún”, dijo.

Espinoza sostuvo que aún hay desafíos pendientes en la forma en que la salud pública interpreta y atiende la necesidad de trasplantes. No obstante, destacó mejoras en infraestructura sanitaria, especialmente en el interior del país.

“Hay muchas cosas que van ocurriendo que nos favorecen como INAT, por ejemplo, la infraestructura sanitaria en el interior del país. Eso hace que uno pueda pretender y de alguna manera ya lo hicimos lo que se llama la descentralizacion de algunos tipos de trasplante”, expresó.

Debate sobre la Ley Anita y la donación presunta

El titular del INAT también se refirió a la percepción pública sobre la legislación vigente. La ley de donación de órganos en Paraguay, conocida como “Ley Anita” 6170/18, establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante presunta tras su fallecimiento, salvo que exprese formalmente su oposición.

La norma modificó la legislación anterior (1.246/98) y dispone que quienes no deseen ser donantes deben dejar constancia en el INAT o al momento de renovar su cédula de identidad.

Espinoza cuestionó la idea instalada de que la donación sea obligatoria.

“De ninguna manera es obligatoria. Lo que dice la ley es que vos podés negarte a ser donante. Pero cayó mal esa repetición constante de que es obligatoria, definitivamente”, mencionó.

Registro de oposición: plantean cambios en el procedimiento

El director consideró que el mecanismo actual para manifestar la negativa puede generar incomodidades.

Indicó que representa una dificultad que el ciudadano deba declarar que no quiere ser donante ante la Policía, al no ser —a su criterio— un ambiente propicio para ello. También señaló que resulta contraproducente que la negativa figure en la cédula de identidad.

“El lugar donde debería constar es en el INAT. Vía presencial se llena un formulario y se tiene un carnet que dice que no es donante y, sobre todo, queda registrado con todos los datos pertinentes. O lo hago por vía web, eso también se puede hacer”, mencionó.

Donaciones no aumentaron de forma considerable

Espinoza, asimismo, afirmó que, según datos estadísticos, no se registró un aumento considerable en la cantidad de donaciones tras la entrada en vigencia de la ley.

Sin embargo, remarcó que el sistema sanitario cuenta hoy con mayor infraestructura y más especialistas que en años anteriores, lo que fortalece la capacidad operativa del país en materia de trasplantes.