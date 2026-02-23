Inicio de clases: más de 300 alumnos sin mobiliario en una escuela de Pedro Juan Caballero

El inicio de clases en el marco del nuevo año lectivo 2026 se vio marcado por enormes falencias que presentan escuelas y colegios públicos en todo el país. En el departamento de Amambay, hay reportes de debilidades en varios aspectos de las instituciones educativas públicas.

Un ejemplo de ello se da en la Escuela N° 710 Don Carlos Antonio López, donde, de un total de 826 matriculados, más de 300 alumnos no cuentan con pupitres provistos por el Estado. Además, un pabellón de aulas fue clausurado, entre otros inconvenientes, según denunciaron desde la comunidad educativa.

Reconocen las falencias

El licenciado Luis Figueredo, director departamental de Educación de Amambay, admitió que hay falencias “en algunas instituciones” y aseguró que ya se coordinó con los seis intendentes del departamento la priorización de las escuelas y colegios que presentan los problemas más graves. Una vez cumplidos todos los trámites, se realizarán las obras necesarias en esos lugares, según anunció.

Video viral de alumnos sentados en el piso

Este lunes se volvió viral un video en el que se observa a niños del sexto grado de la escuela Ramón Indalecio Cardozo, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, sentados en el piso, mientras se escucha el relato de un docente refiriendo que los mismos no contaban con mobiliario necesario para dar clases. Sobre el tema, la licenciada Verónica Arévalos, directora de área de la institución, indicó que el hecho se trató solo de una “dinámica propiciada por el docente”, sin detallar con exactitud el caso.

No obstante, admitió que en la escuela faltan pupitres para unos 20 alumnos, debido al crecimiento natural de la población escolar.

Lanzan “Hambre Cero” en Amambay

El acto de inicio oficial del programa gubernamental Hambre Cero se realizó en la Escuela N° 710 Don Carlos Antonio López. El licenciado Luis Figueredo, director de Educación, indicó que en Amambay son más de 26.000 alumnos los que se benefician con la alimentación escolar.

Por su parte, el abogado Ismael Estigarribia, secretario de Educación de la Gobernación, señaló que la inversión supera los G. 50.000 millones para cumplir con el programa en la zona.