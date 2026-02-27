“Paseo” de las motos: Descontrol y abandono en otro barrio “top” de Asunción

El barrio Ykua Satí, corazón del nuevo “eje corporativo” de Asunción, padece el abandono crónico de la Municipalidad, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista). Los residentes denuncian que la “exclusividad” de la zona solo existe en los papeles, pues la realidad diaria es de un marcado descontrol y abandono.

La infraestructura vial muestra un deterioro alarmante, con profundos “cráteres” en las principales calles del barrio. Sobre Capitán Herminio Maldonado, un enorme pozo abierto en plena calle, producto de un desagüe que explotó con las últimas lluvias, se convirtió en una trampa mortal para los conductores.

Ante la inacción de las autoridades, y la caída de varios autos, los vecinos decidieron señalizar este pozo con ramas de palmera para evitar que más vehículos queden atrapados.

“Paseo” de las motos

Capitán Herminio Maldonado representa además un serio problema para el tránsito peatonal. Ubicada al costado de un conocido centro de compras, sus veredas se han convertido en el estacionamiento no oficial de algunos trabajadores de los locales comerciales.

Los pobladores bautizaron al sitio como el “Paseo" de las motos, debido a la inmensa cantidad de biciclos que se adueñaron de las aceras. A pesar de existir señalética de prohibición, los motociclistas ignoran las normas ante la ausencia de controles efectivos y permanentes por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Caminar por el barrio es una odisea para vecinos y hasta para los propios trabajadores del shopping. Una simple caminata o un paseo con las mascotas se convirtió en una actividad de riesgo. La inaccesibilidad es la norma en un sector que debería ser ejemplo de urbanismo moderno y amigable para el ciudadano.

La salubridad es otro punto crítico en este barrio, con un sistema cloacal que colapsa incluso ante precipitaciones leves. El agua servida desborda sobre el pavimento, sumándose al vertido de desechos de puestos informales y la acumulación de basura. El ambiente se vuelve insalubre y desagradable para quienes habitan o circulan por allí.

Gentrificación

Otro proceso que golpea fuertemente al barrio es el de la gentrificación. Como muchos barrios tradicionales de Asunción, Ykua Sati también sufre la transformación urbana producto de la revalorización que generan las nuevas inversiones .

El proceso de gentrificación en Ykua Satí es acelerado, con una multiplicación de edificios que transforma el paisaje residencial. Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado por mejoras en la infraestructura básica. El contraste entre los modernos edificios y las calles en ruinas evidencia una gestión municipal deficiente.

Este proceso es acompañado además la multiplicación de residencias abandonadas, que rápidamente se convierten en foco de conflictos vecinales. Un predio ubicado en la esquina de Capitán Herminio Maldonado y Teniente 1° Salvador Oviedo, en proceso de sucesión, se convirtió en los últimos años en aguantadero, vertedero irregular y estacionamiento improvisado de motos.

Pobladores del barrio reclaman que, pese a que ocasionalmente aparece la PMT y retira las motocicletas, estas reaparecen rápidamente. “Vienen con camiones grandes, llevan todito y al día siguiente de a uno van apareciendo otra vez. Dejan de venir por dos semanas y ya vuelve a haber esta misma cantidad de motos que hay hoy”, refirió una vecina.

Barrio “top”

Lo más indignante para los pobladores es la altísima carga impositiva que deben soportar anualmente. Gran parte del barrio integra la denominada Zona Urbana Impositiva ZU13, la que paga los tributos más caros de Asunción.

Tras la última actualización del valor imponible de la tierra en la capital, que subió un 4,1% en la mayoría de los barrios de la capital, Ycuá Satí tiene un valor máximo de G. 565.141 por metro cuadrado, para inmuebles ubicados sobre calle asfaltada o adoquinada y de G. 337.823 por metro cuadrado para aquellas que están sobre calle empedrada.

Por un terreno de medidas estándares de 360 m², incluso baldío, se puede llegar a pagar más de G. 2 millones en concepto de impuesto inmobiliario, monto que se eleva significativamente si cuenta con una construcción. Esto representa más del doble de lo que cuestan los terrenos de la misma superficie en el Centro Histórico.

Los vecinos exigen que la Municipalidad retribuya sus aportes con obras reales y un ordenamiento que hoy brilla por su total ausencia.