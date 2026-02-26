Santo Domingo: Inconclusa obra de Nenecho convirtió coqueta avenida en “zona de guerra”

El inconcluso desagüe pluvial de Santo Domingo, que tiene en vilo a los vecinos de Nuestra Señora del Carmen, ya genera destrucción masiva en la coqueta e importante avenida Augusto Roa Bastos. La obra inició hace casi un año bajo la gestión del exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) que había prometido el proyecto con los bonos G8 (2022). El dinero fue desviado por su administración y la obra está parada, con un 20% de avance físico, hasta diciembre pasado.

En los últimos días, el cruce se transformó en una verdadera “zona de guerra”. La capa asfáltica, en ruinas, impide el tránsito vehicular y peatonal normal. Los conductores deben maniobrar entre baches gigantescos que dañan sus vehículos.

Nenecho adjudicó la obra al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Chávez Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones. Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, documentó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para ocho cuencas de desagüe pluvial, a gastos corrientes. Solo cuatro cuencas comenzaron, sin terminarse, y el dinero ya no está.

El principal problema de la avenida Roa Bastos radica en la acumulación de agua en el cruce, producto de la falta de avance de la obra, estancada desde el inicio, el 27 marzo de 2025, sobre Nuestra Señora del Carmen, entre Capitán Maciel y Roa Bastos. Otro sector de obras sigue en Soldado Desconocido y Juan XXIII.

Acciones penales

Ante este panorama, los vecinos advirtieron al actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), sobre posibles acciones penales. El abogado Diego Lansac, representante legal de los pobladores, señaló que analizan denunciar a los responsables del proyecto ante el grave riesgo a la vida.

Los vecinos ya habían presentado una intimación formal ante el Gabinete de la Intendencia para exigir soluciones inmediatas ante este conflicto.

El temor crece tras la reciente tragedia de Tobías Suárez, el niño arrastrado por raudales en la ciudad de San Lorenzo.

Resulta irónico que Santo Domingo y Manora, los más afectados por el proyecto, sean los que hoy pagan el impuesto inmobiliario más alto de Asunción, el doble que las propiedades del Centro Histórico de la ciudad