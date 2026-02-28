Gestionarán informe técnico por impacto de algas en la pesca

Integrantes de diferentes asociaciones pesqueras ayolenses se reunieron en la tarde de este sábado con el diputado Arnaldo Valdez (PLRA), el senador liberal Éver Villalba y el concejal departamental Sever De Jesús (PLRA), entre otros representantes políticos.

Durante el encuentro, los trabajadores expusieron su inquietud por la creciente presencia de algas en aguas debajo del vertedero del Brazo Aña Cua de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

Señalaron que la proliferación de estas plantas acuáticas entorpece la navegación y dificulta el desarrollo normal de la actividad extractiva. Asimismo, remarcaron que la situación se ha agravado en los últimos meses. El fenómeno impacta directamente en los ingresos del sector.

El integrante de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, Agustín Segovia, explicó que el panorama es cada vez más complicado para las familias que viven de la pesca comercial.

Manifestó que la presencia de algas, especialmente aguas abajo de la represa Yacyretá, obstaculiza la tarea diaria y reduce considerablemente la cantidad de capturas.

Indicó que muchos trabajadores deben invertir más tiempo y esfuerzo para obtener resultados mínimos. En ese contexto, afirmó que, en ocasiones, con un poco de suerte, apenas se logra asegurar el sustento diario. La situación genera incertidumbre y preocupación en el sector.

Tras escuchar los planteamientos, el senador Villalba reiteró su compromiso de gestionar ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado y la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales un dictamen técnico que permita abordar la problemática con datos concretos.

Señaló que, a partir de ese informe, se podrá trabajar de manera coordinada con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la búsqueda de soluciones. El objetivo es mitigar el impacto ambiental y económico que provoca la proliferación de algas.

