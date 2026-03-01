Capiatá rinde homenaje a los héroes de la Guerra contra la Triple Alianza

La ceremonia en honor a los héreos de la Guerra de la Triple Alianza se desarrolló en la plaza Mcal Francisco Solano López, en la ciudad de Capiatá.

En la oportunidad, autoridades locales, representantes de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, docentes, estudiantes e invitados especiales rindieron tributo a quienes defendieron la soberanía nacional durante uno de los episodios más trascendentales de la historia del Paraguay.

Durante el acto protocolar, la intendenta municipal, Laura Gamarra, junto con la directora de Cultura, Castorina Chamorro, realizó la entrega de una corona de laureles en honor a los combatientes caídos ante el busto del Mcal. Francisco Solano López.

En su discurso, la jefa comunal destacó el valor histórico del sitio y la importancia de mantener viva la memoria nacional.

“Ante este monumento erigido en homenaje al Mcal. Francisco Solano López, declarado recientemente por la Junta Municipal como un Bien Patrimonial Cultural, nos reunimos para conmemorar una gesta histórica ocurrida hace 156 años: la inmolación del Mariscal Francisco Solano López, allá en Cerro Corá, a orillas del legendario Aquidabán Nigui", expresó.

Asimismo, señaló que honrar a los protagonistas de la historia nacional constituye un compromiso permanente con el país. “Honrar la memoria de quienes han escrito con sangre su nombre en las gloriosas páginas de nuestra historia nacional conmueve nuestro corazón y nos hace sentir comprometidos a continuar construyendo la patria con acciones concretas que la engrandecen día a día", manifestó.

La intendenta recordó además las consecuencias que dejó el conflicto bélico para el Paraguay. "La Guerra de la Triple Alianza se llevó a más de la mitad de la población paraguaya, dejó al país sin defensa y profundamente endeudado.

Pero el pueblo no fue exterminado; se levantó de las cenizas y se reconstruyó. Francisco Solano López cumplió su promesa de vencer o morir, y su pueblo también, legándonos un ejemplo de dignidad y patriotismo", afirmó.

Finalmente, instó a la ciudadanía a fortalecer la unidad nacional. "Imitemos hoy esa proeza con acciones. Construyamos y fortalezcamos unidos esta nuestra patria chica Capiatá y engrandezcamos juntos nuestro querido Paraguay. Loor y gloria a los héroes de la patria", concluyó.

El acto incluyó además un momento artístico a cargo de la Escuela Municipal de Teatro y la Escuela Municipal de Danza, que presentaron la obra teatral Valientes, basada en episodios de la Guerra Grande. La representación evocó, entre otros pasajes, la iniciativa de Ecolástica Barrios de Gill, quien impulsó la recolección de joyas de mujeres paraguayas para apoyar el esfuerzo bélico.

Participaron igualmente los concejales municipales Raquel Argüello y Roberto Giménez, además de supervisores educativos, directivos y alumnos de la Escuela Enrique Soler, el Colegio Nacional de Capiatá, el Colegio María Auxiliadora y el Colegio Cooperativa Capiatá, quienes acompañaron la jornada de recordación histórica.