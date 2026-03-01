City Tour Yaguarón: una experiencia inolvidable entre historia, leyenda y tradición

El programa municipal “City Tour de Ensueño” se realizó a los efectos de transportar a los visitantes a las vivencias e historia de la época colonial y a las creencias populares que forman parte de la identidad del distrito.

El recorrido se realizó en dos buses que formaron parte del paquete de servicio turístico, explicó el director de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad local, Milciades Larroza.

La travesía del turismo interno consistió en conocer la historia de la bruja “Micaela Yahari”, una de las reconocidas magas cuya existencia fue considerada verídica, dedicada a los trabajos ocultos del bien y el mal.

Vivió en una solitaria choza situada en el paraje denominado Saguazú, a escasos 3 kilómetros de la ciudad, según relató el guía y escritor Daniel Pino. En el lugar, la representación de la bruja estuvo a cargo de la actriz de este distrito, Rosana Romero.

En medio de los presentes se encendió una fogata, y de su choza salió la bruja “Micaela” a reprender a los visitantes por llegar a su paraje. El traslado al lugar se realizó en dos unidades de transporte facilitadas por la Municipalidad local, organizadora de esta actividad turística.

Los turistas, luego de conocer la historia de la bruja, se trasladaron al Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, donde la representación de la gesta libertaria ocurrida entre el 14 y 15 de mayo de 1811, denominada “Ñande Revolución”, estuvo a cargo del elenco Teatro Yara.

Los artistas rememoraron dicha revolución, de la cual también el Dr. Rodríguez de Francia fue uno de los principales mentores de la independencia. En el lugar se contó además con la guiatura del historiador Fernando Díaz.

Cultura y tradición en Yaguarón

Con la seguridad de la Policía Municipal y los bomberos voluntarios de este distrito, la comitiva de visitantes se trasladó hasta el Templo San Buenaventura, donde fue recibida por quienes representaban a los indios Carios-Guaraníes frente al templo.

En el sitio, los indígenas relataron la historia de las parcialidades, sus habilidades en la carpintería, caza y pesca, y la participación que tuvieron en la construcción del templo.

Asimismo, recordaron a la ancestral banda Peteke Pete, con más de 300 años de trayectoria, que subsiste hasta ahora en este distrito y que cumplió un papel fundamental al amenizar a los trabajadores con sus melodías durante el descanso en la obra del templo.

Ese mismo grupo realizó un ritual previo al ingreso al templo; luego abrieron la puerta y los presentes tuvieron la ocasión de participar de la Misa Guarayo, a cargo de la Escuela Maestro Cecilio Valiente Arámbulo, bajo la dirección de Pedro Alejandro Sosa.

Posteriormente pasaron al Cerro Yaguarón, donde el guía Guillermo Zayas explicó, desde la base del cerro, la historia de este atractivo turístico. Las personas comenzaron a escalar el cerro y visitaron el sendero Malavisión, luego el Ykua Kerana.

Asimismo, visitaron el museo Tava Yaguarú, donde los presentes tuvieron la ocasión de observar las herramientas que utilizaban para la caza y la pesca, utensilios y los granos que consumían en la familia.

Paisaje natural y observación astronómica

Ya en la cima del cerro, los asistentes pudieron apreciar el paisaje natural y, con el telescopio instalado por la comuna local, contemplar la Luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones y la inmensidad del universo con asombro y admiración.

También disfrutaron de una peña artística y quienes gustaban de la gastronomía de nuestro país, en el bar ubicado en la cima del cerro, pudieron saborear sopa, chipa y una variedad de platos típicos.

Para el 27 y 28 de marzo se prevé el “Tur Express”, que será un evento más corto, totalmente gratuito, que incluirá la partida desde Turista Róga Yaguarón, la choza de la bruja Micaela Yahari y, de ahí, el traslado al templo San Buenaventura con guiatura, para posteriormente pasar al cerro Yaguarón.

El Martes Santo se tendrá nuevamente el “City Tour Yaguarón de Ensueño”, que tendrá un costo de G. 50.000. Los interesados pueden realizar sus reservas al 0974-729958.