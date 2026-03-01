Registro Cívico Permanente: se inicia periodo de inscripción y actualización

Este domingo se inicia el periodo de inscripción y actualización de datos al Registro Cívico Permanente (RCP), que se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2026, señalan desde el Tribunal Superior de Justicia Electora (TSJE).

Estos trámites se realizan en cumplimiento al artículo 130 de la Ley N° 834/96 del Código Electoral Paraguayo, que establece los plazos, condiciones y el periodo anual.

El TSJE recuerda a los interesados actualizar sus datos o inscribirse por primera vez en el RCP, que pueden acercarse al Registro Electoral o Centro Cívico más cercano a su domicilio, de martes a domingo, incluyendo feriados, a partir de las 07:00.

Las inscripciones y actualizaciones realizadas durante este periodo no se incluirán para las Elecciones Municipales de 2026, previstas para el domingo 4 de octubre.

Cuentan también con un mapa de las sedes en todo el país, que se pueden rastrear en el siguiente enlace: https://tsje.gov.py/sedess/mapas.php.