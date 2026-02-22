Instalan mesa técnica para elección municipal

“Hemos sido muy bien recibidos por el ministro Riera, también por el comandante; ya hemos echado las bases para tener un proceso eleccionario seguro, confiable, limpio y transparente”, dijo el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González.

Lea más: Máquinas de votación: proceso de auditoría “no ofrece garantías”, advierten partidos de oposición

Las elecciones internas simultáneas serán el próximo 7 de junio y las elecciones municipales el 4 de octubre de 2026, según el cronograma de la Justicia Electoral.

Luego de la reunión entre ministros y los altos jefes policiales se formó una mesa técnica cuyo objetivo principal fue iniciar la planificación logística y operativa necesaria para garantizar el orden y la seguridad ciudadana, así como el resguardo de la integridad de las máquinas de votación que serán desplegadas en todo el territorio nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El TSJE recibirá US$ 37 millones más que en las municipales del 2021

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se definieron los lineamientos para el despliegue de los efectivos policiales, quienes estarán abocados a la cobertura integral antes, durante y después de ambas jornadas electorales.