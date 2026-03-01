Video: gavilla asalta Paresa en Alto Paraná

Imágenes del circuito cerrado muestran que entre cuatro y cinco hombres fuertemente armados llegaron hasta la sede de la empresa a bordo de un Toyota Premio.

Según el relato de los guardias de seguridad, Ángel Aníbal Cardozo López (62) y Domingo Fretes Peña (51), estaban cumpliendo funciones cuando fueron sorprendidos por los asaltantes, quienes los obligaron a dirigirse hasta las cajas de depósito de dinero de seguridad Prosegur.

Los asaltantes violentaron las cajas de seguridad y se apoderaron del dinero correspondiente a la recaudación de aproximadamente tres camiones repartidores, ya que la mayor parte del efectivo (unos G. 1.600 millones) fue retirada por un carro blindado de Prosegur a las 20:30 de ayer.

Incineraron vehículo

En horas de la mañana, vecinos alertaron a la Subcomisaría 14ª sobre un Toyota Premio abandonado, a unos siete kilómetros del lugar del asalto.

Agentes del Departamento de Criminalística acudieron al sitio para realizar el trabajo pericial y determinar si se trata del mismo vehículo utilizado por los autores del hecho.

Ola de inseguridad

Desde el martes pasado, una preocupante seguidilla de asaltos golpea a Alto Paraná. Ese día, una gavilla asaltó, tomó de rehén al directivo de la casa de Cambios Alberdi, de donde se alzó con US$ 1.200.000 y G. 200 millones.

Posteriormente, el jueves, un grupo armado atacó con explosivos la sede del banco Sudameris del distrito de Naranjal, donde estaban depositados aproximadamente G. 1.500 millones.

La semana pasada una familia de Minga Guazú vivió momentos de terror cuando tres hombres con pasamontañas y armas largas irrumpieron en su vivienda durante la madrugada y se llevaron joyas y teléfonos celulares.

Asimismo, en la madrugada de ayer, un cambista identificado como Santiago Godoy Santacruz fue interceptado por una gavilla de delincuentes en el barrio Santa Rosa de Presidente Franco. Al no hallar el dinero que buscaban, los asaltantes terminaron despojándolo de su billetera y dos anillos.