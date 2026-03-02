Nacionales
02 de marzo de 2026 - 14:27

Asunción: barrios céntricos recibieron el feriado sumergidos en la mugre

Enorme vertedero irregular en la esquina de Cerro Corá y Rodó, barrio Bernardino Caballero de Asunción.
Enorme vertedero irregular en la esquina de Cerro Corá y Rodó, barrio Bernardino Caballero de Asunción.Luis Lopez Nery Huerta

Barrios vecinos del Centro Histórico de Asunción recibieron en pésimas condiciones de salubridad el feriado del Día de los Héroes, trasladado al lunes 2 de marzo. Enormes vertederos irregulares se multiplican por la capital, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-HC).

Por ABC Color

Los barrios Ciudad Nueva y Bernardino Caballero, cercanos al centro de Asunción, recibieron en condiciones de alta insalubridad el feriado por el Día de los Héroes, que fue trasladado al 2 de marzo, por decisión del Poder Ejecutivo.

Lea más: “Paseo” de las motos: Descontrol y abandono en otro barrio “top” de Asunción

Enormes cantidades de desperdicios volvieron a amanecer en las veredas y calles, producto del deficiente servicio de recolección de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-HC).

Otro vertedero en Azara y Juan Bautista Rivarola, Ciudad Nueva, Asunción.
Otro vertedero en Azara y Juan Bautista Rivarola, Ciudad Nueva, Asunción.

La esquina de Cerro Corá y Rodó, “tradicional” espacio de formación de vertederos irregulares, amaneció con una montaña de desperdicios. Escombros, ramas y basura domiciliaria, coparon la vereda y las calles.

Lea más: Santo Domingo: Inconclusa obra de Nenecho convirtió coqueta avenida en “zona de guerra”

En Azara y Juan Bautista Rivarola, se observó hasta un refrigerador en desuso.