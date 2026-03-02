Asunción: barrios céntricos recibieron el feriado sumergidos en la mugre

Los barrios Ciudad Nueva y Bernardino Caballero, cercanos al centro de Asunción, recibieron en condiciones de alta insalubridad el feriado por el Día de los Héroes, que fue trasladado al 2 de marzo, por decisión del Poder Ejecutivo.

Enormes cantidades de desperdicios volvieron a amanecer en las veredas y calles, producto del deficiente servicio de recolección de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-HC).

La esquina de Cerro Corá y Rodó, “tradicional” espacio de formación de vertederos irregulares, amaneció con una montaña de desperdicios. Escombros, ramas y basura domiciliaria, coparon la vereda y las calles.

En Azara y Juan Bautista Rivarola, se observó hasta un refrigerador en desuso.