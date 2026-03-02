Carapeguá: localizan a mujer desaparecida y Fiscalía analiza presunta simulación de hecho punible

La mujer, identificada como Patricia Analí Jara Meza, fue denunciada como desaparecida el sábado último, en el municipio de Capiatá. Según los datos, fue vista por última vez el sábado último alrededor de las 11:00.

Sus familiares radicaron la denuncia luego de que enviara un mensaje por WhatsApp a uno de sus hermanos señalando que estaba siendo amenazada, perseguida y extorsionada por supuestos competidores del rubro de decoración de eventos, explicó la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, Carolina Martínez.

La fiscal indicó que resulta llamativo que ese mismo día una pareja se haya presentado ante el Ministerio Público para denunciar a la mujer por presunta estafa de G. 15 millones.

De acuerdo con la denuncia, la ahora localizada debía encargarse de la decoración de un local para un casamiento de los denunciantes, compromiso que no habría cumplido.

Asimismo, la representante fiscal mencionó que en la Unidad Fiscal de J. Augusto Saldívar existen antecedentes similares, en los que la mujer habría incumplido un contrato para una fiesta de 15 años y había denunciado un supuesto robo de G. 13 millones.

En dicho caso incluso fue involucrado un conductor de plataforma de transporte, quien luego fue desvinculado por falta de pruebas. Ante estos antecedentes la fiscalía iniciará una investigación por presunta simulación de hecho punible.

Trasladada a la Comisaría de Carapeguá

Tras la localización de la mujer en la estación de servicio, efectivos policiales de la Comisaría 5ta. la trasladaron a la sede policial y comunicaron el hecho a la fiscal Martínez.

En el marco de la búsqueda, no se la pudo rastrear desde su teléfono celular, ya que el aparato fue hallado abandonado en una estación de servicio de San Lorenzo y contaba con patrón de bloqueo, lo que impidió acceder a su contenido.

La agente fiscal señaló que efectivos del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, ya fueron a su búsqueda y será trasladada a la sede fiscal para prestar declaración.

Finalmente dijo que la mujer posteriormente será remitida a la Clínica Forense, a fin de descartar signos de violencia o lesiones. También recibirá contención psicológica en el Centro de Atención a Víctimas, en Asunción.