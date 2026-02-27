Mafia de los pagarés: abogada seguirá en prisión por amenaza a periodista

El juez de Garantías José Agustín Delmás Aguiar ratificó la prisión preventiva de la abogada Zully Concepción Ortiz García (47 años) y de Evelin Librada Paredes Frutos, procesadas por supuesta coacción y amenaza de hecho punible, a consecuencia de las amenazas contra el periodista Carlos Benítez, director del medio digital El Observador, con relación a las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.

Durante las audiencias de revisión llevadas a cabo este viernes las defensas de ambas procesadas ratificaron el pedido de medidas alternativas a la prisión argumentando que, en el caso de la Abg. Zully Ortiz, existen hechos nuevos y que con la indagatoria de la encausada ha variado el panorama procesal; y en cuanto a Evelyn Paredes que nunca tuvo en vínculo sentimental con el mecánico Luis Alberto Quintana Acosta, el otro procesado en esta causa.

Sin embargo el juez José Delmás atendió la petición de la fiscal interina Irma Llano y ratificó la prisión preventiva de ambas procesadas, luego de concluir que con la medida cautelar se garantiza el sometimiento de las mismas al presente proceso y se evita cualquier afectación a la prueba que pueda producirse.

“Ambas están imputadas por un concurso real de hechos punibles, de conformidad a las previsiones del Art. 70 del Código Penal, que a su vez tendrían una relación con el caso MAFIA DE LOS PAGARÉS”, resalta parte de la fundamentación del magistrado en el Auto Interlocutorio N° 165 de este viernes 27 de febrero de 2026.

Abogada habría instigado para lanzar amenazas

La imputación presentada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, detalla que entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos contra la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré.

Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista Carlos Benítez, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Relación de confianza entre imputadas

Con base a esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza, la cual habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habrían sido realizado por Paredes, sino que ella al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto la abogada Zully Ortiz, con quiten tiene una relación de amistad, y la última le remitía información vinculada a los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Evelin Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.

Mafia de los pagarés habría motivado ataque

Tras el ataque, Benítez fue consultado sobre si tenía sospechas de quién podría estar detrás del mismo, a lo que expresó “estoy en un 90 por ciento seguro, quizás más en un porcentaje más elevado, que esto vendría del lado del esquema criminal de la ‘mafia de los pagarés’, porque ese sector es el que nos ataca, el que hace ofrecimientos, y busca que paren las publicaciones”.

En otro momento, cuando fue consultado sobre si recibió amenazas previamente, Benítez refirió que “venía recibiendo y también gente de mi equipo, mensajes de ataques de tinte personal, a través de perfiles falsos. Después los mismos se fueron transformando en algunos mensajes subidos de tono”.

Todo eso ocurrió mientras su casa estaba en refacción y se instalaba mientras en hoteles. En este contexto recordó que, durante uno de los mensajes que recibió decía: “si no quería andar de hotel en hotel, ellos tenían un lugar más seguro para mi”.

Agregó, “esto evidenció que tenían conocimiento de mi movimiento, por eso me preocupó ese mensaje” y comunicó a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía.