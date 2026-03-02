Proselitismo colorado: Precandidata de HC en Yataity nuevamente posó en maquinarias del Estado

La precandidata a intendente de Yataity por el movimiento Honor Colorado, María José Insaurralde, volvió a ser cuestionada tras su participación en un acto relacionado con trabajos de asfaltado impulsados por la Gobernación de Guairá.

La actividad correspondió a la ejecución de obras viales en el distrito, en el marco de intervenciones encaradas por la administración departamental encabezada por César Sosa.

Durante el acto, la precandidata fue filmada mientras se encontraba subida a una compactadora de asfalto utilizada en los trabajos. Desde lo alto de la maquinaria saludaba a los presentes, en una escena que posteriormente fue difundida en redes sociales.

El video generó diversas reacciones, principalmente de ciudadanos que señalaron que la imagen proyectaba un mensaje de carácter electoral en medio de una actividad oficial vinculada a recursos públicos.

La obra de asfaltado forma parte de un paquete de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial del distrito, una demanda histórica de la comunidad.

Este episodio se suma a antecedentes recientes en los que la dirigente también fue señalada por participar activamente en actividades oficiales, como la entrega de una ambulancia para la Unidad de Salud Familiar del distrito.

En aquella ocasión, su aparición en imágenes saludando desde el móvil sanitario, seguida a caravana, también generó críticas por la politización de un acto institucional.