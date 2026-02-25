Cumpleaños de la hija de la gobernadora de Concepción: confirman que parte del convoy intentó evadir controles

La decoración para el festejo del cumpleaños número 15 de la hija de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC), en el Club Concepción, fue traída desde Brasil. El convoy que ingresó por Bella Vista a nuestro país fue retenido por falta de la documentación adecuada, confirman desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Juan Olmedo, gerente de Aduanas, confirmó que un convoy de cinco camiones cargados con infraestructura para eventos, proveniente de Brasil, fue retenido tras ingresar por Bella Vista sin la documentación adecuada.

“La DNIT retuvo los medios de transporte porque no realizaron la declaración aduanera correspondiente de ingreso temporal. Se ordenó el retorno de los camiones a Pedro Juan Caballero para regularizar su situación”, explicó.

Asegura que no fue un favor político

El funcionario asegura que la liberación de los equipos no fue un “favor político”, sino el resultado del pago de multas administrativas y la presentación de los respaldos legales exigidos.

A pesar de que Olmedo negó haber recibido llamadas directas de la gobernadora, fuentes cercanas al operativo indican que hubo fuertes presiones de “altas autoridades” para liberar la carga sin mayores trámites.

La infraestructura incluye decoraciones de alta gama y estructuras pesadas vistas en redes sociales de la familia.

La cifra que circula en diversos ámbitos locales sobre el valor total de la fiesta es de G. 2.000 millones, sin embargo el esposo de Liz Meza negó dicha suma, alegando que el financiamiento proviene de “ahorros y préstamos personales” realizados específicamente para esta fecha.

Otros datos

La joven quinceañera viajó al vecino país con su familia para una ostentosa sesión de fotografías.

En las fotos viralizadas se ve que la producción fue hecha en el Hotel das Cataratas, en Foz de Yguazú, Brasil, donde el precio por noche de alojamiento es de más de G. 5 millones, según las fuentes.