Asunción, colmada de basura: se formó un vertedero en pleno barrio Recoleta

Un verdadero vertedero se formó sobre las calles Mariano Molas y J. Eulogio Estigarribia, en pleno barrio Recoleta de nuestra capital. La basura se acumula detrás de uno de los muros del cementerio y obstruye el paso de las personas y ya comienza a generar dificultades para el tránsito de vehículos en una zona de bastante movimiento.

Lea más: Municipalidad de Asunción interviene vertedero clandestino en barrio San Pedro

En el sitio se pueden observar no solo desechos domiciliarios, sino restos de ramas, prendas de vestir, un colchón, vidrios y cartones, que -por la cantidad- se podría decir que llevan acumulándose desde hace días.

La situación no es nueva en Asunción, donde la acumulación de basura es una constante ante la falta de acciones por parte de las autoridades pertinentes, además de la inconsciencia de personas que pagan por el traslado de sus residuos a particulares que, a su vez, arrojan la basura en lugares no permitidos y a la vista de todos.

Lea más: Asunción insalubre: crisis de recolección vuelve a inundar las calles de basura

Ordenanza es “letra muerta”

La ciudad capital cuenta con la ordenanza 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y la Promoción de la Cultura de Basura Cero, que entre algunas de sus disposiciones prohíbe arrojar basura en la vía pública o sitios no autorizados. La norma –que parece letra muerta para todos– establece multas que pueden llegar hasta 2.600 jornales mínimos (más de G. 280.000.000).