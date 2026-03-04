Nacionales
04 de marzo de 2026 - 10:18

Asunción, colmada de basura: se formó un vertedero en pleno barrio Recoleta

Vertedero irregular se formó detrás del cementerio de la Recoleta y genera dificultad para transitar
Vertedero irregular obstruye el paso de peatones y dificulta el tránsito de vehículosEdgardo Romero

La correcta disposición de residuos sigue siendo un grave problema en la capital del país, donde los vertederos irregulares ya son prácticamente parte del paisaje asunceno. En el barrio Recoleta se formó un cúmulo de basura que ya está generando inconvenientes para transitar, tanto a pie como en vehículos.

Un verdadero vertedero se formó sobre las calles Mariano Molas y J. Eulogio Estigarribia, en pleno barrio Recoleta de nuestra capital. La basura se acumula detrás de uno de los muros del cementerio y obstruye el paso de las personas y ya comienza a generar dificultades para el tránsito de vehículos en una zona de bastante movimiento.

En el sitio se pueden observar no solo desechos domiciliarios, sino restos de ramas, prendas de vestir, un colchón, vidrios y cartones, que -por la cantidad- se podría decir que llevan acumulándose desde hace días.

Un cartel que reza 'prohibido arrojar basuras' "adorna" el muro del cementerio.

La situación no es nueva en Asunción, donde la acumulación de basura es una constante ante la falta de acciones por parte de las autoridades pertinentes, además de la inconsciencia de personas que pagan por el traslado de sus residuos a particulares que, a su vez, arrojan la basura en lugares no permitidos y a la vista de todos.

Ordenanza es “letra muerta”

La ciudad capital cuenta con la ordenanza 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y la Promoción de la Cultura de Basura Cero, que entre algunas de sus disposiciones prohíbe arrojar basura en la vía pública o sitios no autorizados. La norma –que parece letra muerta para todos– establece multas que pueden llegar hasta 2.600 jornales mínimos (más de G. 280.000.000).